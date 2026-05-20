Nem a Ferencváros játékosáé az extrém eset, van, aki idén két válogatottban is játszott

Marokkó a honosítás csúcstartója, Szenegál még egy pofont kapott

A Zöld-foki Köztársaság három játékos esetében is intézkedett idén a FIFA-nál, közülük végül csak Dos Santos utazik a vb-re.

A csúcstól azonban messze van a szigetország, azt Marokkó tartja nyolc idei honosítással. Az észak-afrikai válogatott négy évvel ezelőtti, történelmi vb-elődöntője után is folytatta a marokkói gyökerű játékosok felkutatását.

A legnagyobb visszhangot Issa Diop esete váltotta ki. A Fulham 29 éves, korábbi francia utánpótlás-válogatott középpályását ugyanis tavasszal édesapja hazája, Szenegál, s édesanyja hazája, Marokkó is hívta. Rövid időn belül ez volt a második nagy marokkói sportdiplomáciai siker Szenegállal szemben, nem sokkal azután, hogy az arab ország a zöld asztalnál megkapta az Afrikai Nemzetek Kupája első helyét is, noha a pályán Szenegál nyerte ellene a döntőt.

– Nagyon örülök, hogy rengeteg jó játékossal lehetek egy csapatban, azt gondolom, jó döntést hoztam – rúgott még bele egyet Szenegálba Diop. Akinek a nagypapája, Lybasse Diop egyébként a legelső szenegáli futballista volt, aki a francia élvonalban szerepelhetett…

Ibrahim Mbaye Szenegál mezében a Marokkó elleni Afrikai Nemzetek Kupája-döntőn: akár fordítva is alakulhatott volna, mint Issa Diop esetében Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

A tervek szerint Marokkó és Szenegál is csütörtökön hirdet vb-keretet, Diop és a többi idei marokkói honosított sorsa is akkor dőlhet el. Bár Diopról lemaradt, Szenegál sem járt rosszul a vb-kvalifikáció óta: a botrányos véget ért Afrika-kupán már bemutatkozott a válogatottban a Chelsea 20 éves játékosa, Mamadou Sarr és a PSG akkor még csak 17 éves futballistája, Ibrahim Mbaye is. Utóbbi megszerzése különösen nagy fegyvertény Szenegálnak, hiszen a fejlődési íve alapján a francia felnőttválogatottban is szóba jöhetett volna, ha nem is az idei vb-n.

– A szívemmel hoztam meg a döntést. Még a családomban sem tudta senki, hogy Szenegált választom – fedte fel a héten Mbaye, aki Szenegál történetének legfiatalabb vb-résztvevője lehet. Egyébként az édesanyja neki is marokkói, éppúgy, mint Diopnak.