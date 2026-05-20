Nem a Ferencváros játékosáé az extrém eset, van, aki idén két válogatottban is játszott

Kevesebb mint egy hónap van hátra a 2026-os labdarúgó-vb rajtjáig, a szövetségi kapitányok sorra jelentik be a huszonhat fős kereteket. Logikus azokra a futballistákra építeni a világbajnokságon, akik a kvalifikációt kiharcolták, ugyanakkor akad néhány játékos, akit csak a vb-kijutás kiharcolása után tudott meggyőzni valamelyik szövetség, hogy csatlakozzon a válogatotthoz. Az FTC francia születésű támadója, Lenny Joseph Haiti színeiben szerepelhet a vb-n, az eredetileg honfitársának számító Luca Zidane algériai kerettagságban bízik, a német világbajnok Sami Khedira öccse, Rani Khedira Tunéziáért játszik. Van, aki több vasat tartott tűzben, más ügyvédi segítséget is igénybe vett a világbajnoki részvétel érdekében.

Koczó Dávid
2026. 05. 20. 5:25
Az osztrák Grillitsch labdarúgó vb-részvétele már az FTC–Braga El-meccs idején is sejthető volt, a mellette ugró Lenny Joseph talán ekkor keltette fel Haiti szövetségének figyelmét Fotó: Polyák Attila
Marokkó a honosítás csúcstartója, Szenegál még egy pofont kapott

A Zöld-foki Köztársaság három játékos esetében is intézkedett idén a FIFA-nál, közülük végül csak Dos Santos utazik a vb-re.

A csúcstól azonban messze van a szigetország, azt Marokkó tartja nyolc idei honosítással. Az észak-afrikai válogatott négy évvel ezelőtti, történelmi vb-elődöntője után is folytatta a marokkói gyökerű játékosok felkutatását.

A legnagyobb visszhangot Issa Diop esete váltotta ki. A Fulham 29 éves, korábbi francia utánpótlás-válogatott középpályását ugyanis tavasszal édesapja hazája, Szenegál, s édesanyja hazája, Marokkó is hívta. Rövid időn belül ez volt a második nagy marokkói sportdiplomáciai siker Szenegállal szemben, nem sokkal azután, hogy az arab ország a zöld asztalnál megkapta az Afrikai Nemzetek Kupája első helyét is, noha a pályán Szenegál nyerte ellene a döntőt.

– Nagyon örülök, hogy rengeteg jó játékossal lehetek egy csapatban, azt gondolom, jó döntést hoztam – rúgott még bele egyet Szenegálba Diop. Akinek a nagypapája, Lybasse Diop egyébként a legelső szenegáli futballista volt, aki a francia élvonalban szerepelhetett…

Ibrahim Mbaye Szenegál mezében a Marokkó elleni Afrikai Nemzetek Kupája-döntőn: akár fordítva is alakulhatott volna, mint Issa Diop esetében Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

A tervek szerint Marokkó és Szenegál is csütörtökön hirdet vb-keretet, Diop és a többi idei marokkói honosított sorsa is akkor dőlhet el. Bár Diopról lemaradt, Szenegál sem járt rosszul a vb-kvalifikáció óta: a botrányos véget ért Afrika-kupán már bemutatkozott a válogatottban a Chelsea 20 éves játékosa, Mamadou Sarr és a PSG akkor még csak 17 éves futballistája, Ibrahim Mbaye is. Utóbbi megszerzése különösen nagy fegyvertény Szenegálnak, hiszen a fejlődési íve alapján a francia felnőttválogatottban is szóba jöhetett volna, ha nem is az idei vb-n.

– A szívemmel hoztam meg a döntést. Még a családomban sem tudta senki, hogy Szenegált választom – fedte fel a héten Mbaye, aki Szenegál történetének legfiatalabb vb-résztvevője lehet. Egyébként az édesanyja neki is marokkói, éppúgy, mint Diopnak.

Elefántcsontpart is nagyot húzott: az Interrel olasz bajnok 22 éves támadó, Ange-Yoan Bonny elfogadta a vb-részvétel lehetőségét, akárcsak a nála egy évvel idősebb Elye Wahi (Nice), aki két éve még olimpiai ezüstérmet nyert Franciaország színeiben – az ötkarikás szereplés nem számít felnőttválogatottságnak.

Zidane és Khedira: világbajnokok rokonai az idei tornán

Francia utánpótlás-válogatott volt annak idején Luca Zidane is, a világbajnok és Aranylabda-győztes Zinédine Zidane fia. Ő abból a szempontból nem illik a sorba, hogy már a vb-kijutás elméleti bebiztosítása előtt, tavaly szeptemberben Algéria mellett döntött, a selejtező már tét nélküli utolsó fordulójában mutatkozott be végül a válogatottban, majd védett az Afrika-kupán is. Valószínű Zidane vb-részvétele, de biztosra még nem mehet, Algéria tavasszal két újabb francia utánpótlás-válogatott kapust is meghívott, akárcsak Adil Aouchiche-t, aki a 2019-es U17-es Európa-bajnokságon a torna történetében rekordot jelentő kilenc találattal lett gólkirály, természetesen nem algériai, hanem francia színekben.

Míg Zidane-nak még várnia kell a kerethirdetésre, Khedirának már nem: a német válogatottal 2014-ben világbajnok Sami Khedira öccse, Rani Khedira 32 évesen beadta a derekát, s tavasszal bemutatkozott édesapja hazája, Tunézia színeiben.

A karthágói sasok keretében azonban nem Schäfer András berlini klubtársa viszi a pálmát, hanem a tizennyolc éves Rayan Elloumi, aki ebben az évben két vb-résztvevő ország meghívóját is elfogadta: januárban még szülőhazája, Kanada B válogatottjában lépett pályára, márciusban viszont már a tunéziai A-ban.

Hozzá képest kispályás a Lille támadója, Matias Fernandez-Pardo, aki tavaly belga utánpótlás-válogatottként átkérte magát a spanyol szövetséghez, majd anélkül, hogy bármelyik spanyol válogatottban pályára lépett volna, idén újra intézkedett: visszatért Belgiumba, s be is került a vb-keretbe.

Ügyvéd segítségével a futball-vb-re?

Kanada Elloumiról lemaradt, Marcelo Florest viszont elhappolta Mexikó elől, noha a szélső már a másik társházigazda felnőttválogatottjában is szerepelt. A juharlevelesek a jövőre is gondoltak: FIFA-döntéssel magukhoz láncolták Aleksander Guboglót, aki Haiti és Kanada utánpótlás-válogatottjában is szerepelt már, felnőtt szinten azonban idén még vélhetően csak előbbinél jöhetett volna szóba.

Owen Goodman viszont ott lehet a kanadai vb-keretben, a korábbi angol utánpótlás-válogatott kapus a vb-ről végül lemaradt Nigéria megkeresését elutasította, s még ügyvédet is fogadott, hogy időben megkapja a kanadai állampolgárságot.

Visszatérve a társházigazdák viszonyára: míg Kanada Mexikótól, addig Mexikó az Egyesült Államoktól szerzett játékost: az 55 fős bő keretből Richard Ledezma és Brian Gutiérrez is szerepelt korábban az amerikai A válogatottban, utóbbi nem is régen, tavaly januárban.

Gastón Olveira négy éve Uruguay bő keretéig jutott, most abban reménykedik, hogy Paraguayban túléli a keretszűkítést is, emiatt aligha kell aggódnia a korábbi brazil utánpótlás-válogatott, idén paraguayi színekre váltó Mauríciónak.

Ugyanakkor éppen a brazil keret megmutatja, hogy néha érdemes várni: Igor Thiago néhány éve, a Ludogorec játékosaként bolgár állampolgárságot szerzett, s még a brazil U23-as érdeklődésre is nemet mondott, annyira nem bízott abban, hogy a szülőhazájában felnőttválogatottságig viheti.

Idén viszont húsz gól fölé jutott a Premier League-ben, s Carlo Ancelotti hívását már értelemszerűen elfogadta, nem várt a vb-részvételre jelenleg esélytelen Bulgáriára.

Az európai résztvevők közül Ausztria az egyetlen, amely két játékost is honosított a világbajnokság előtti hónapokban: Carney Chukwuemeka angol, Paul Wanner német utánpótlás-válogatottakban szerepelt, mielőtt idén márciusban elfogadták az osztrák meghívót. Főleg Wanner esete volt érdekes, akit Julian Nagelsmann már két éve próbált megnyerni a Nationalelf számára, sikertelenül. Ermin Mahmicnak viszont nem volt elég a márciusi osztrák U21-es meghívó, Bosznia-Hercegovina sikeres pótselejtezője után inkább az utóbbi mellett döntött, így Edin Dzekóékkal szerepelhet a vb-n.

Új hazához új név jár

Az, hogy Katar keretében van honosított játékos, nem meglepő. A brightoni születésű Niall Mason legkésőbb 2019-ben mondott le végleg az angol válogatottságról szőtt álmairól, amikor szexuális bűncselekményért elítélték. Azóta Katarban építette újra a karrierjét, egyelőre 35 fős bő keretnek a tagja.

Dél-Korea viszont először szerepeltet honosított futballistát világbajnokságon, a német utánpótlás-válogatott Jens Castrop tavaly, de már a koreai vb-szereplés biztossá válása után döntött az ázsiai ország mellett, csökkentve az esélyét, hogy Dél-Korea védősora megint csupa Kim nevű játékosból álljon, mint négy éve.

Ha már név: Irán is a németektől „igazolt” játékossal készül a törökországi edzőtáborban, de talán kevésbé büszke erre, úgyhogy Dennis Eckert az állampolgárság mellé új nevet is kapott, a keretszűkítést hivatalosan már Dennis Dargahi várja bizakodva.

Irán szomszédja, Irak volt az utolsó válogatott, amely kijutott a vb-re, a sikeresen megvívott interkontinentális pótselejtezővel hirtelen a finn utánpótlás-válogatott Dario Naamo, a korábbi svéd korosztályos válogatott Ahmed Qasem és a 19 éves Bayern München-nevelés, Jussef Nasrawe számára is vonzóvá vált a nemzeti csapat. Az interkontinentális pótselejtező másik sikeres csapata, a Kongói DK már a selejtezősorozat alatt nagyot húzott a korábbi angol válogatott kerettag Aaron Wan-Bissaka meggyőzésével, a kvalifikáció után viszont már nem szerzett újabb játékost, a szövetségi kapitány maradt azoknál, akik kiharcolták a részvételt.

Haiti megkeresése után Lenny Joseph ezt már biztosan nem bánja.

 

