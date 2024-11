Nem a németeknek – Dárdai Bencének is példát mutat a Bundesliga vagány tehetsége

Paul Wanner a Bundesliga jelenlegi idényének egyik legnagyobb felfedezettje. Az Ausztriában született, de már Németországban felnövő támadó középpályás osztrák és német állampolgársággal is rendelkezik, a nyomás pedig egyre nagyobb rajta, hogy eldöntse, melyik nemzet válogatottját szeretné képviselni. Julian Nagelsmann erőből zárta volna le ezt a kérdést már most, meghívta volna Wannert a német felnőtt válogatottba, és vélhetően pályára is küldte volna a bosnyákok vagy a magyarok elleni tétmeccsen, ezzel végleg megszerezve a tehetséget a német futballnak. Csakhogy Wanner – egyelőre – nemet mondott.

Paul Wanner német és osztrák válogatott is lehetne. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Vagány lépés volt ez tőle, hiszen 2021-ben az akkor ugyancsak 18 éves Jamal Musiala is beadta a derekát a németeknek, pedig neki egy hasonlóan nagy futballnemzet, Anglia jelentette volna a másik opciót. Musiala esetében állítólag a klubja, a Bayern München nagy befolyása is kellett ahhoz, hogy végül a németeknek mondjon igent, de a jelek szerint a szintén bayernes Wannerre most még ez sem hathat annyira.

Pedig Wanner jó kapcsolatot ápolhat Julian Nagelsmann szövetségi kapitánnyal is, hiszen ő volt a Bayern München vezetőedzője, amikor 2022 januárjában először felkerült az első csapat keretéhez, majd nála mutatkozott be a Bundesligában alig 16 évesen. Wanner az előző idényt a másodosztályú Elversbergnél töltötte kölcsönben, a mostani évadra pedig már az élvonalbeli Heidenheim vette kölcsön a bajoroktól. Itt Wanner ragyogóan kezdte a szezont, az első két fordulóban két gólt lőtt, és azóta is a kiesés ellen küzdő együttes egyik legjobbja.

Nagelsmann nem aggódik a presztízsveszteség miatt

Az osztrák válogatott már a nyári Eb előtt hívta volna, de Wanner eddig a német utánpótlás-válogatottakban játszott, nem akart még végleges döntés hozni a jövőjéről. Azt gondolná az ember, hogy ilyen helyzetekben a kivárás csak a kisebb nemzetnek szól, és ha majd a nagy hívja, egyből kötélnek áll. De nem ez történt, Wanner a német szövetségi kapitányt is visszautasította.

– Nem aggódom emiatt, ez mindig a játékos személyes döntése, amit teljes meggyőződéssel, büszkén kell meghoznia – idézte Nagelsmann szavait a Kicker Wanner helyzetéről. – Nem azt mondta, hogy kizárt a szereplése, de jó oka volt arra, hogy még ne döntsön erről, és ez rendben van. Általában véve nagyon éretten gondolkodik egy 18 éveshez képest. Természetesen küzdünk érte, azt akarjuk, hogy a csúcstehetségeink velünk maradjanak, Wanner pedig a 2026-os vb-kerettagságra is pályázhat. De ez a szívről szól.

Wanner így egyelőre maradt a német U21-es válogatottban, amellyel a dánok és a franciák korosztályos csapatai ellen játszhat a következő napokban, ezzel azonban továbbra is nyitva hagyja az ajtót az osztrák válogatottság felé is.

Hasonló helyzetbe kerülhet a magyar–német Dárdai Bence

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nemrég kijelentette, hogy Dárdai Bence akár már jövőre tagja lehet a magyar válogatottnak , ha a két idősebb testvéréhez, Palkóhoz és Mártonhoz hasonlóan elkötelezi magát a magyar színek mellett. Dárdai Pál legkisebb fiáról úgy tartják, hogy ő a legnagyobb tehetség a három közül, és jelenleg úgy néz ki, hogy neki van a legjobb esélye a német felnőtt válogatottságra is, így az ő döntése lehet a legnehezebb.

Dárdai Bence egyelőre német színekben futballozik. Fotó: Jure Makovec

Emlékezhetünk, hogy Rossi Palkót ás Mártont is jóval korábban hívta volna már a magyar válogatottba, mint ahogy végül bemutatkoztak, mindketten kivártak, hogyan alakul a sorsuk. Nem elképzelhetetlen, hogy Rossi első hívására Bence is így reagál majd, ahogyan Wanner is tette az osztrákok invitálására. Wanner példája azonban azt mutatja, hogy a kivárás a németeknek is szólhat, tehát ez nem szükségszerűen csak a kisebb nemzetet érintheti kedvezőtlenül. Ahogy Nagelsmann is fogalmazott, ez szívügy, és ha 18 évesen úgy érzi az ember, hogy több időre van szüksége az egész karrierjét meghatározó döntéshez, akkor azt érdemes tiszteletben tartani.

Wanner vs. Dárdai: hasonló életkor, poszt és dilemma

Dárdai Bence egyébként Wanner posztriválisa lehetne a németeknél, mindketten 18 évesek, mindketten támadó középpályások irányító vénával megáldva, mindketten az első teljes szezonjukat töltik a Bundesligában. Dárdai október vége óta kap több lehetőséget a Wolfsburg színeiben, és az elmúlt hétvégén épp Wanner csapata, a Heidenheim ellen szerezte az első gólját a német élvonalban.

Dárdai egyelőre nem a német U21-es, hanem az U19-es válogatott tagja, amellyel a 2025-ös, romániai korosztályos Eb kvalifikációját kezdi meg ma az Andorra elleni meccsel (19.00).