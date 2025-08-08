OTPBloombergpénzpiac

Elkezdtek szivárogni a hírek a budapesti békekötésről, bedurrant a magyar tőzsde

Erősödött a forint, megnőtt az érdeklődés a magyar bankkötvények iránt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 22:22
Orbán Balázs Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A tőzsde nem hazudik: a béke a legerősebb gazdasági impulzus – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a Bloomberg értesülései és a pénzpiacok reakciói is azt mutatják, hogy a béke reménye nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is óriási jelentőséggel bír.

– Az orosz–amerikai csúcstalálkozó lehetőségének hírére azonnal megmozdultak a régiós piacok: erősödött a forint, az OTP részvényei történelmi csúcsot döntöttek, a magyar és cseh bankkötvények iránt pedig megnőtt a nemzetközi befektetői érdeklődés. Mindez világosan mutatja: 

a békére törekvés nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem gazdasági érdek is.

 A stabilitás, a párbeszéd és a diplomácia ereje ma fontosabb, mint valaha. A békepárti álláspont így már nem csupán elvi kiállás, hanem egyre inkább megkerülhetetlen tényező a nemzetközi gazdasági gondolkodásban is – fogalmazott a politikus.

Borítókép: Orbán Balázs, Facebook

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu