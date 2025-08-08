Elkezdtek szivárogni a hírek a budapesti békekötésről, bedurrant a magyar tőzsde

– A tőzsde nem hazudik: a béke a legerősebb gazdasági impulzus – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a Bloomberg értesülései és a pénzpiacok reakciói is azt mutatják, hogy a béke reménye nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is óriási jelentőséggel bír.

– Az orosz–amerikai csúcstalálkozó lehetőségének hírére azonnal megmozdultak a régiós piacok: erősödött a forint, az OTP részvényei történelmi csúcsot döntöttek, a magyar és cseh bankkötvények iránt pedig megnőtt a nemzetközi befektetői érdeklődés. Mindez világosan mutatja:

a békére törekvés nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem gazdasági érdek is.

A stabilitás, a párbeszéd és a diplomácia ereje ma fontosabb, mint valaha. A békepárti álláspont így már nem csupán elvi kiállás, hanem egyre inkább megkerülhetetlen tényező a nemzetközi gazdasági gondolkodásban is – fogalmazott a politikus.