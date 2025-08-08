Kiderült, hogy alakultak a fogyasztói árak júliusban

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék, míg az előző hónaphoz képest 0,4 százalék volt. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki – ez a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva – 4,6 százalék, az előző hónaphoz képest pedig 0,3 százalék volt.

Az élelmiszerinfláció növekedése elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő – jelezte a friss adatokra reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A tárca folyamatosan nyomon követi az árréscsökkentéssel érintett szereplők esetében a keresztárazási folyamatokat és szükség esetén fellép a szabálysértőkkel szemben – írják.

Felidézik: a kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében árréscsökkentést vezetett be, majd azt kiterjesztette a háztartási és vegyiárukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A lépés jelentős segítséget nyújt a magyar lakosság számára, a drogériákban átlagosan 26,1 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

A szabályokat pedig be is tartatják: eddig csaknem kétezer hatósági ellenőrzést hajtottak végre az élelmiszerüzletekben és drogériákban, amelyek során vizsgálták, hogy az üzletek betartják-e az árréscsökkentést. A kormány azonban itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak.

Az árréscsökkentés és az önkéntes árkorlátozások mellé a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak. A kormány a nyugdíjasszervezetek kérését figyelembe véve egy harmincezer forint értékű élelmiszer- utalvány kézbesítése mellett döntött. A kormány célja, hogy az árréscsökkentés mellett közvetlen támogatást nyújtson a szépkorúak számára. Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, hozzájárulva ezzel a fogyasztás további bővüléséhez is.