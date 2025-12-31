Az év utolsó napjai a számvetésről szólnak. A főváros esetében nehéz találni olyan érdemi eredményt, amelyet évek távlatában is büszkén emlegetünk majd. A 2025-ös évet végigkísérte a szolidaritási hozzájárulás mértékével kapcsolatos passzív agresszív üzengetés, a jogos inkasszók miatti uszítás és egyéb felesleges politikai csörték mögé bújtatott felelősséghárítás – idézte fel Latorcai Csaba a közösségi oldalán.

Latorcai Csaba (Forrás: Facebook)

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára kiemelte: a kormány betartotta, amit ígért. A trolibuszok beszerzésére karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltak át a fővárosnak, december 24-én pedig a főpolgármester által emlegetett 12 milliárd forintos támogatásról szóló szerződést is aláírták.

Ez is világosan mutatja: a budapestiek számíthatnak ránk

– közölte a miniszterhelyettes. Emlékeztetett: miközben a kormány felelősséggel cselekszik és forrásokat biztosít Budapest működéséhez és fejlődéséhez, addig Karácsony Gergely főpolgármester hat éve nem tudott érdemi eredményeket felmutatni.

Elég volt az ígéretekből. Elég volt a hárításból. Az új esztendőben a fejlődésé a szerep. Budapestnek nem kifogásokra, hanem cselekvésre van szüksége. Ha a főpolgármester erre nem képes, a kormány akkor is a budapestiek oldalán fog állni

– hangsúlyozta Latorcai Csaba.