Orbán Viktorországjáráshelyszínek

Orbán Viktor: Országjárás indul!

Országjárás indul! – jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy milyen helyszíneken lehet vele találkozni a Békemenet utáni héten. Sűrű hete lesz a miniszterelnöknek március 22-ig öt városba látogat el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 16:50
– Országjárás indul! – jelentette be kedden délután a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

Indul az újabb országjárás. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

– Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága – jelezte a kormányfő, aki a jövő héten kezdődő országjárás helyszíneit is elárulta. 

A miniszterelnöki országjárás helyszínei:  

  • március 16. – Kaposvár
  • március 17. – Eger
  • március 18. – Dunaújváros
  • március 20. – Szentendre
  • március 21. – Miskolc
  • március 22. – Hódmezővásárhely

Már bejárta az országot, pár helyen most újrázik a miniszterelnök

Amint arról beszámoltunk, Orbán Vktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. 

Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a digitális polgári körök háborúellenes road-showja, aamelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.  

A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:

november 15-én Győrben,
november 29-én Nyíregyházán,
december 6-án Kecskeméten,
december 13-án Mohácson, 
december 20-án Szegeden, 
január 17-én Miskolcon,
január 24-én Kaposváron,
január 31-én Hatvanban,
február 7-én Szombathelyen,
február 21-én Békéscsabán 
március 1-jén pedig Esztergomban találkoztak.  

Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt. Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz az biztos választás.  

– Találkozzunk:
Posztja alatt felrobbant a komment mező, Deák Dániel politológus annyit írt, hogy "Ez nagyot fog szólni", és volt olyan képviselőjelölt is, aki a saját városába is meghívta a kormányfőt, így elképzelhető, hogy még bővül a lista. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

