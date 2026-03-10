Orbán Viktor: Országjárás indul!

– Országjárás indul! – jelentette be kedden délután a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
– Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága – jelezte a kormányfő, aki a jövő héten kezdődő országjárás helyszíneit is elárulta.
A miniszterelnöki országjárás helyszínei:
- március 16. – Kaposvár
- március 17. – Eger
- március 18. – Dunaújváros
- március 20. – Szentendre
- március 21. – Miskolc
- március 22. – Hódmezővásárhely
Már bejárta az országot, pár helyen most újrázik a miniszterelnök
Amint arról beszámoltunk, Orbán Vktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.
Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a digitális polgári körök háborúellenes road-showja, aamelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.
A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:
november 15-én Győrben,
november 29-én Nyíregyházán,
december 6-án Kecskeméten,
december 13-án Mohácson,
december 20-án Szegeden,
január 17-én Miskolcon,
január 24-én Kaposváron,
január 31-én Hatvanban,
február 7-én Szombathelyen,
február 21-én Békéscsabán
március 1-jén pedig Esztergomban találkoztak.
Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt. Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz az biztos választás.
– Találkozzunk:
Március 16.📍18:00 Kaposvár, Kossuth tér
Március 17.📍18:00 Eger, Eszterházy tér
Március 18.📍18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
Március 20.📍18:00 Szentendre, Fő tér
Március 21.📍16:00 Miskolc, Szent István tér
Március 22.📍16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt – sorolta fel egy kommentben a miniszterelnök.
