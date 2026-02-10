Orbán Viktor: Sokan vagyunk, és győzni fogunk + videó

– Sokan vagyunk, és győzni fogunk – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán . A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben összefoglalta az országjárásán eddig szerzett élményeit. A kormányfő hétfőn Szekszárdon mondott beszédet a helyi képviselőjelölt, Horváth István társaságában.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A videóból kiderül, hogy Orbán Viktor a szekszárdi beszéde mellett hétfőn rengeteg emberrel és családdal találkozott. A fórum előtt a miniszterelnök Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen.

A miniszterelnök a szekszárdi fórumán úgy fogalmazott:

a következő négy év legfontosabb kifejezése a kimaradás.

A kormányfő világossá tette, hogy milyen stratégiát tart követendőnek Magyarország számára a következő időszakban. Orbán Viktor szerint a válasz egyszerű és világos: az országnak ki kell maradnia a háborúból.

Szerinte a nemzeti kormány és az emberek közötti szövetség nélkül nem tartható fenn a békepárti álláspont.

Kell egy nemzeti egység a békéért, kell egy erős kormány és annak egy erős vezetés, és nem árt, ha a miniszterelnök is rendben van

– foglalta össze a miniszterelnök.