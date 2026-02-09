Telt ház és hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort az országjárás szekszárdi állomásán + videó

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Az egyeztetésen részt vett Lehőcz Regina főispán; Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Bordács József, Fadd polgármestere; Figler János, Sárpilis polgármestere; Fülöp János, Őcsény polgármestere; Gáncs István, Tengelic polgármestere; Gerő Attila, Sióagárd polgármestere; Heberling Tibor, Decs polgármestere; Rafajlovics Miklós, Medina alpolgármestere; Kovács János, Szedres polgármestere; Molnár István, Alsónyék polgármestere; Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere; Sebestyén István, Báta polgármestere; Sipos Lajos, Pörböly polgármestere; Tóth István, Bogyiszló polgármestere; Tóth Korinna, Várdomb polgármestere; Balogh Zoltán, Tolna polgármestere, valamint Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere.
Nincs megállás!
– Nincs megállás: Orbán Viktor Szekszárdon folytatja az országjárást és a mozgósítást – írta a Facebook-oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet elemzője fotót is közzétett, amelyen jól látszik, hogy Szekszárdon is mindenki Orbán VIktorra volt kíváncsi.
Arról, hogy a kormányfőt milyen hangulatban üdvözölték Szekszárdon, Bohár Dániel videója is tanúskodik:
Amint arról beszámoltunk, a kormányfő a Harcosok Klubjának küldött üzenetében jelezte, hogy hétfőn délután is útra kel, de az eddig nem derült ki, hogy hová megy, most lehullt a lepel.
