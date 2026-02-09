Orbán ViktorSzekszárdfejlesztés

Telt ház és hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort az országjárás szekszárdi állomásán + videó

Orbán Viktor miniszterelnök folytatta országjárását. A kormányfő hétfőn Szedresen tárgyalt Szekszárd térségének polgármestereivel. A megbeszélésen, amelyen a térség fejlesztési terveiről volt szó, részt vett Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter is. A kormányfőt telt ház fogadta a szekszárdi fórumon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 09. 17:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Szedres, 2026. február 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4) Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyal Szedresen 2026. február 9-én. A kormányfő mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter (b3), szemben Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j3). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (b4) Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyal Szedresen 2026. február 9-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az egyeztetésen részt vett Lehőcz Regina főispán; Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Bordács József, Fadd polgármestere; Figler János, Sárpilis polgármestere; Fülöp János, Őcsény polgármestere; Gáncs István, Tengelic polgármestere; Gerő Attila, Sióagárd polgármestere; Heberling Tibor, Decs polgármestere; Rafajlovics Miklós, Medina alpolgármestere; Kovács János, Szedres polgármestere; Molnár István, Alsónyék polgármestere; Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere; Sebestyén István, Báta polgármestere; Sipos Lajos, Pörböly polgármestere; Tóth István, Bogyiszló polgármestere; Tóth Korinna, Várdomb polgármestere; Balogh Zoltán, Tolna polgármestere, valamint Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere.

 

Nincs megállás!

– Nincs megállás: Orbán Viktor Szekszárdon folytatja az országjárást és a mozgósítást – írta a Facebook-oldalán Deák Dániel. 

A XXI. Század Intézet elemzője fotót is közzétett, amelyen jól látszik, hogy Szekszárdon is mindenki Orbán VIktorra volt kíváncsi. 

Arról, hogy a kormányfőt milyen hangulatban üdvözölték Szekszárdon, Bohár Dániel videója is tanúskodik: 

Amint arról beszámoltunk, a kormányfő a Harcosok Klubjának küldött üzenetében jelezte, hogy hétfőn délután is útra kel, de az eddig nem derült ki, hogy hová megy, most lehullt a lepel. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyal Szedresen 2026. február 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu