Rezsistop: ezekre a dátumokra figyeljünk, ha csökkenteni akarjuk a januári számlát

A kemény januári fagyok jelentősen növelték a háztartások gáz- és áramfogyasztását. A most alkalmazott rezsistop célja, hogy a téli csúcsidőszak egy részét kedvezményes árszinten számolják el, így a lakosság ne a magasabb, piaci díjjal szembesüljön teljes mértékben.

A januári hideg miatt megugró fogyasztásnál a rezsistop több tízezer forintot hagyhat a családoknál

Fotó: Bach Máté

Rezsistop: kik jogosultak, és mire terjed ki a kedvezmény?

A rezsistop a lakossági ügyfelekre vonatkozik, vagyis azokra a háztartásokra, amelyek nem piaci szerződéssel, hanem lakossági tarifán kapják a földgázt és az áramot. A kedvezmény a januári fogyasztási időszakra érvényes, függetlenül attól, hogy az érintett számla mikor érkezik meg. A rendszer célja, hogy a téli csúcsterhelés miatt megugró számlák ne jelentsenek aránytalan terhet. A szabályozás értelmében a kedvezményes ársávba visszaszámolható mennyiség után a lakossági rezsicsökkentett díj fizetendő.

Jelenleg a lakossági rezsicsökkentett földgázár 102 forint köbméterenként az átlagfogyasztásig, az e fölötti részért 747 forintot kell fizetni. Villamos energiánál 36 forint kilowattóránként az alacsonyabb tarifa az éves limitig, míg a magasabb ársáv 70 forint körül alakul.

Egy hideg januári hónapban egy családi ház gázfogyasztása könnyen elérheti a 300–400 köbmétert is, ami piaci áron számolva akár százezres nagyságrendű tételt jelentene. A kedvezmény révén azonban ennek egy része visszakerül a kedvezményes kategóriába.

Egy átlagos, gázzal fűtött családi ház esetében – ahol a januári fogyasztás például 350 köbméter – a magasabb és az alacsonyabb árszint közötti különbség köbméterenként több mint 600 forint. Ha a rezsistop következtében akár 50–80 köbméter visszakerül a kedvezményes sávba, az 30–50 ezer forint közötti megtakarítást is jelenthet egyetlen hónapban.

Villamos energiánál a különbség kisebb, de nagyobb fogyasztású háztartásoknál itt is több ezer forint maradhat a családi kasszában. Fontos, hogy a kedvezmény nem külön igényléshez kötött, hanem a szolgáltató – jellemzően az MVM – a számlázás során automatikusan érvényesíti az érintett időszakra.

Ezeket a határidőket tartsuk szem előtt

Február 15-én a szolgáltató kiküldte a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató leveleket az érintett ügyfeleknek. Az információk az MVM oldalán is megjelentek, ahol részletes útmutató segíti a fogyasztókat az eligazodásban. Február 16-án már megnyíltak a nyilatkozati felületek az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon. Nyilatkozatot azoknak kellett tenniük, akik kizárólag árammal fűtenek és nem használnak földgázt, vagy a kedvezményt nem a gáz-, hanem az áramszámlájukban kívánják érvényesíteni. A szolgáltató részben előre kitöltött nyomtatványt is készített, amelyet külön megküldött az érintetteknek.