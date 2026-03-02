januári rezsistopMVMfűtésszámla

Rezsistop: ezekre a dátumokra figyeljünk, ha csökkenteni akarjuk a januári számlát

A rendkívüli hideg miatt megemelkedett téli energiafogyasztás után célzott könnyítést vezettek be a lakosság számára. A januári időszakra érvényes rezsistop több tízezer forintos megtakarítást jelenthet a családoknak, de csak azok járnak jól, akik pontosan követik a határidőket, és tisztában vannak a részletszabályokkal. Mutatjuk, melyek ezek.

A kemény januári fagyok jelentősen növelték a háztartások gáz- és áramfogyasztását. A most alkalmazott rezsistop célja, hogy a téli csúcsidőszak egy részét kedvezményes árszinten számolják el, így a lakosság ne a magasabb, piaci díjjal szembesüljön teljes mértékben.

Rezsistop
A januári hideg miatt megugró fogyasztásnál a rezsistop több tízezer forintot hagyhat a családoknál 
Fotó: Bach Máté

Rezsistop: kik jogosultak, és mire terjed ki a kedvezmény?

A rezsistop a lakossági ügyfelekre vonatkozik, vagyis azokra a háztartásokra, amelyek nem piaci szerződéssel, hanem lakossági tarifán kapják a földgázt és az áramot. A kedvezmény a januári fogyasztási időszakra érvényes, függetlenül attól, hogy az érintett számla mikor érkezik meg. A rendszer célja, hogy a téli csúcsterhelés miatt megugró számlák ne jelentsenek aránytalan terhet. A szabályozás értelmében a kedvezményes ársávba visszaszámolható mennyiség után a lakossági rezsicsökkentett díj fizetendő. 

Jelenleg a lakossági rezsicsökkentett földgázár 102 forint köbméterenként az átlagfogyasztásig, az e fölötti részért 747 forintot kell fizetni. Villamos energiánál 36 forint kilowattóránként az alacsonyabb tarifa az éves limitig, míg a magasabb ársáv 70 forint körül alakul. 

Egy hideg januári hónapban egy családi ház gázfogyasztása könnyen elérheti a 300–400 köbmétert is, ami piaci áron számolva akár százezres nagyságrendű tételt jelentene. A kedvezmény révén azonban ennek egy része visszakerül a kedvezményes kategóriába.

Egy átlagos, gázzal fűtött családi ház esetében – ahol a januári fogyasztás például 350 köbméter – a magasabb és az alacsonyabb árszint közötti különbség köbméterenként több mint 600 forint. Ha a rezsistop következtében akár 50–80 köbméter visszakerül a kedvezményes sávba, az 30–50 ezer forint közötti megtakarítást is jelenthet egyetlen hónapban.

Villamos energiánál a különbség kisebb, de nagyobb fogyasztású háztartásoknál itt is több ezer forint maradhat a családi kasszában. Fontos, hogy a kedvezmény nem külön igényléshez kötött, hanem a szolgáltató – jellemzően az MVM – a számlázás során automatikusan érvényesíti az érintett időszakra.

Ezeket a határidőket tartsuk szem előtt

Február 15-én a szolgáltató kiküldte a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató leveleket az érintett ügyfeleknek. Az információk az MVM oldalán is megjelentek, ahol részletes útmutató segíti a fogyasztókat az eligazodásban. Február 16-án már megnyíltak a nyilatkozati felületek az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon. Nyilatkozatot azoknak kellett tenniük, akik kizárólag árammal fűtenek és nem használnak földgázt, vagy a kedvezményt nem a gáz-, hanem az áramszámlájukban kívánják érvényesíteni. A szolgáltató részben előre kitöltött nyomtatványt is készített, amelyet külön megküldött az érintetteknek.

A következő fontos dátumok:

  • Február 28.: Lezárul a kikapcsolási moratórium. Eddig a napig egyetlen lakossági fogyasztónál sem szüneteltetik az áram- vagy földgázszolgáltatást.
  • Március eleje: Megérkeznek az első kedvezményes gázszámlák a diktálós felhasználókhoz. Ha a fogyasztó egyenletes részszámlás és május 16-a előtt van az éves leolvasása, a kedvezmény a leolvasást követő első részszámlában jelenik meg.
  • Március 31.: Az előre fizetős mérővel rendelkezőknek eddig az időpontig jóváírják az egyszeri hétezer forintos támogatást a számlájukon. Az érintett felhasználókat külön tájékoztatják a részletekről.
  • Április 30.: Lejár a nyilatkozattételi határidő. Azok a fogyasztók, akik nem földgázzal fűtenek vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra használnák fel a kedvezményt, legkésőbb eddig jelezhetik ezt.
  • Május 16.: Megérkeznek az éves elszámoló számlák, valamint a kedvezményes áramszámlák azoknak, akik erről korábban nyilatkoztak.

A diktálós felhasználóknál kulcskérdés a pontos mérőállás megadása. A részszámlásoknál a kedvezmény nem feltétlenül azonnal jelenik meg, hanem az éves elszámoláskor. Az előre fizetős mérővel rendelkezők esetében az egyszeri hétezer forintos jóváírás külön tételként szerepel majd. Aki elmulasztja a nyilatkozattételt április 30-ig, az elveszítheti a lehetőséget arra, hogy a kedvezményt az áramszámlájában érvényesítse.

A téli energiafogyasztás akár 40–50 százalékkal is meghaladhatja az átlagos hónapokét. Egy kiugróan hideg január így komoly pénzügyi terhet róhat a családokra. A rezsistop éppen ezt a sokkot hivatott tompítani: stabilizálja a háztartások kiadásait, és közvetetten a belső fogyasztást is támogatja.

Mire kell figyelni a számlák érkezésekor?

A januári fogyasztást tartalmazó számlák jellemzően február végén, március elején érkeznek meg. Érdemes ellenőrizni, hogy:

  • a fogyasztási időszak valóban tartalmazza a januári napokat,
  • a kedvezményes mennyiséget helyesen számolták el,
  • az elszámolásban megjelenik-e a módosított, rezsicsökkentett ár.
  • Akik diktálós rendszerben vannak, azoknál különösen fontos a pontos mérőóraállás megadása, mert a téves adat torzíthatja az elszámolást.

Jó tudni, hogy a rezsistop kizárólag a januári időszakra vonatkozik. A további hónapokban a számlák alakulása elsősorban az időjárástól és a fogyasztási szokásoktól függ. A szakértők szerint azonban az enyhébb február és március már érdemben csökkentheti az energiafelhasználást, így a következő számlák várhatóan mérsékeltebbek lehetnek.

