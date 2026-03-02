idezojelek
Vélemény

„Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?”

A Százak Tanácsa választási felhívása a fiataloknak és minden hazafinak.

Cikk kép: undefined
magyarbiztonságszázak tanácsanemzetifiataligazsághaza 2026. 03. 02. 5:45
Fotó: .Kurucz Árpád
0

Több ezer évre visszanyúló, összetett műveltségű történelmünk során minden alkalommal a nemzeti megmaradás mellett döntöttünk.

A Százak Tanácsa az alapító Fekete Gyula és társai: Csoóri Sándor, Nemeskürty István, Sinkovits Imre, Grosics Gyula, Makovecz Imre, Béres József, Nagy Gáspár, Naszlady Attila, Mádl Ferenc, Albert Gábor, Bolberitz Pál, Duray Miklós, a Püski és Csete házaspár, legutóbbi halottaink, Ágh István, Kásler Miklós, Kiss Gy. Csaba és a többiek gazdag életműve, háromszáz találkozónk vitái, negyedszáz könyvünk több ezer oldala, félszáz rádióműsor és az évente kiadott nyilvános ajánlásaink, állásfoglalásaink tapasztalatának magasából: mi, orvosok, tudósok, tanárok, művészek, egyházi méltóságok, jogászok, sportolók, gazdasági szakemberek, volt politikusok a globalizmus kontra nemzetállamok vitájában – minden magyarért felelősséget vállalva – a nemzet mellé álltunk és állunk most is.

Széchenyi figyelmeztetett: „A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán…” 

Az Európai Unió és a NATO tagjaiként mi a nemzeti függetlenségre, a polgári tulajdonra, családjaink biztonságára szavazunk. Kultúránk és anyanyelvünk védelmére szavazunk, őrizve mindazon európai értékeket is, melyek veszélyben vannak.

Fiatalok, magyarok!

Válságok korát éljük. Szellemi, erkölcsi, kulturális válságok időszakát. 

Meg kell őriznünk nemzeti önállóságunkat és a társadalmi békét. Nagyhatalmak feszülnek egymásnak. Az értékvesztett világ általános zűrzavarában a gyenge lelkű népek beolvadnak globalizálódott környezetükbe.

Akarjátok, hogy az Európai Unió mai vezetői belekényszerítsék hazánkat a szomszédban zajló háborúba? Akarjátok, hogy ellenőrzés nélkül jöjjenek százezrek a hazánkba? Akarjátok, hogy a másfél évtizede növekvő nemzeti vagyon újra idegen kézbe kerüljön? Ma már közismert, hogy 1994 és 1998 között, a balliberális kormányzat idején rabló módon privatizálták a közműveket, az elektromos műveket, vízműveket, csatornázási műveket, gázműveket, a Molt, a repülőteret, s eladták a Nemzeti Bank aranykészletét is. Az elmúlt években az állam ezeket visszavásárolta.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reméljük, egyetértetek azzal, hogy mezőgazdaságunk legfontosabb feladata egészséges élelemmel látni el országunkat.

Akarjátok-e, hogy a nyugaton egyre jobban terjedő káros ideológiákat (újmarxizmus, antifa, LMBTQ, kábítószer-legalizálás stb.) behozzák hazánkba?

Nincsenek bal- vagy jobboldali emberek, csak hazaszerető emberek vagy a haza iránt közömbös emberek vannak.

 Ezer évig éltek felvidéki, erdélyi, délvidéki, őrvidéki magyarok a szülőföldjükön, de évszázada – az igazságtalan trianoni békeszerződés óta – ott csupán másodrangú állampolgárok. A nemzeti kormány magyar állampolgárságot biztosított számukra.

A családot Arisztotelész is a közösségek alapegységének tekintette, s Krisztus követőiként tudjuk: életünk több a mindenkori ittlétnél! Szeretethiányos, érdekek és értékek mentén is megosztott társadalmunk gondjaira ma 

az orvosság iskoláinkban található: a tudásalapú, erkölcsileg ellenőrzött, jóakarattal vezérelt oktatás és nevelés a legfontosabb kultúraközvetítő, egyben gyönyörű anyanyelvünk őrzője. 

Az eldurvult közbeszéd világában mi tudjuk, hogy dialógusok nélkül nincs értelmes élet. A civilizáció ott kezdődik, s a barbárság ott ér véget, amikor az ellenfelet többé nem ellenségnek tekintjük.

Ne az érdek, hanem az igazság vezéreljen bennünket! Cselekedeteinket az élet és az üdvösség szempontjából mérlegelhetjük. Cselekedjük a jót, ami jó az életnek! Cselekedjük, ami embertársainknak is jó! A biztonság legyen értékünk, ne a gazdasági, pénzügyi, hatalmi érdek!

 Az anyag és szellem, a test és lélek egyensúlyát kell megtalálnunk kiegyensúlyozottságunkhoz, boldogságunkhoz, a fennmaradásunkhoz, életben maradásunkhoz. Erősödnünk kell szellemi szféránkban: istenhitben, erkölcsben, hagyományainkban, tudásunkban! Legyen a családban, az országban és a világban szeretet, ennek jegyében Isten, család, haza szolgálatának parancsa legyen mindenekelőtt való. Ezentúl a földi életben megkerülhetetlen és feltétlen közösségi cél a közjóra törekvés. 

Petőfi Sándor és Babits Mihály a címben feltett kérdésére, mi most Gárdonyi Géza szavaival felelünk: 

Légy az, kiből árad a nyugalom. / Légy az, kire nem hat a hatalom. / Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. / S menj oda, hol fázik a szeretet.

A Százak Tanácsa

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekdonald trump

A rend és a béke fennmaradásunk záloga

Pindroch Tamás avatarja

Az amerikai és a magyar kormány békepolitikája kölcsönösen feltételezi egymást, és újra a történelem főutcáján érezhetjük magunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.