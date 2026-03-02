„Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?”

Több ezer évre visszanyúló, összetett műveltségű történelmünk során minden alkalommal a nemzeti megmaradás mellett döntöttünk.

A Százak Tanácsa az alapító Fekete Gyula és társai: Csoóri Sándor, Nemeskürty István, Sinkovits Imre, Grosics Gyula, Makovecz Imre, Béres József, Nagy Gáspár, Naszlady Attila, Mádl Ferenc, Albert Gábor, Bolberitz Pál, Duray Miklós, a Püski és Csete házaspár, legutóbbi halottaink, Ágh István, Kásler Miklós, Kiss Gy. Csaba és a többiek gazdag életműve, háromszáz találkozónk vitái, negyedszáz könyvünk több ezer oldala, félszáz rádióműsor és az évente kiadott nyilvános ajánlásaink, állásfoglalásaink tapasztalatának magasából: mi, orvosok, tudósok, tanárok, művészek, egyházi méltóságok, jogászok, sportolók, gazdasági szakemberek, volt politikusok a globalizmus kontra nemzetállamok vitájában – minden magyarért felelősséget vállalva – a nemzet mellé álltunk és állunk most is.

Széchenyi figyelmeztetett: „A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán…”

Az Európai Unió és a NATO tagjaiként mi a nemzeti függetlenségre, a polgári tulajdonra, családjaink biztonságára szavazunk. Kultúránk és anyanyelvünk védelmére szavazunk, őrizve mindazon európai értékeket is, melyek veszélyben vannak.

Fiatalok, magyarok!

Válságok korát éljük. Szellemi, erkölcsi, kulturális válságok időszakát.

Meg kell őriznünk nemzeti önállóságunkat és a társadalmi békét. Nagyhatalmak feszülnek egymásnak. Az értékvesztett világ általános zűrzavarában a gyenge lelkű népek beolvadnak globalizálódott környezetükbe.

Akarjátok, hogy az Európai Unió mai vezetői belekényszerítsék hazánkat a szomszédban zajló háborúba? Akarjátok, hogy ellenőrzés nélkül jöjjenek százezrek a hazánkba? Akarjátok, hogy a másfél évtizede növekvő nemzeti vagyon újra idegen kézbe kerüljön? Ma már közismert, hogy 1994 és 1998 között, a balliberális kormányzat idején rabló módon privatizálták a közműveket, az elektromos műveket, vízműveket, csatornázási műveket, gázműveket, a Molt, a repülőteret, s eladták a Nemzeti Bank aranykészletét is. Az elmúlt években az állam ezeket visszavásárolta.