A rend és a béke fennmaradásunk záloga

Háború rossz, béke jó – ez az egyszerű meglátás vezeti az amerikai elnököt, Donald Trumpot a világpolitikában. A magyar részvétellel megalakult Béketanács ennek az egyszerű szentenciának a megjelenése. Orbán Viktor és Donald Trump kiváló kapcsolata szoros szövetséget jelent, ez segíthet Magyarországnak az ukrán energiazsarolás ügyében is.

Magyarország már mindenképpen nyert Donald Trump elnökségével.

Soha ilyen jók nem voltak a magyar–amerikai kapcsolatok: az Egyesült Államokból nagybefektetők sora érkezett az elmúlt évben Magyarországra, és világpolitikai szerepünk is felértékelődött. A pénzügyi védőpajzs biztosítása pedig egyértelmű üzenet a forint ellen készülő globális pénzügyi köröknek és a brüsszeli törekvéseknek is.

Az is beszédes volt, hogy Magyarország mentesült az amerikaiak által az orosz energetikai cégekre kivetett szankciói alól, ez nagy segítség volt a rezsicsökkentés politikájának folytatásában. Ez az energiapajzs, reméljük a mostani ukrán olajzsarolással szemben is hatékony eszköz lehet.

Sokáig úgy tűnt, hogy egyedül, magányosan állunk szemben a „globalista párttal” és annak európai és hazai nyúlványaival. Trump ugyanis 2017 és 2021 közötti első ciklusában kormányon volt, de – a „deepstate”, a mélyállam ügyködése ­miatt – valójában nem hatalmon.

A tavaly óta tomboló Trump-tornádó elsöpörte a mélyállam nagy részét is, és dinamizmusa, unortodox politizálása a 2010 utáni orbáni rendszerváltáshoz hasonlítható. Nem túlzás azt mondani, hogy a Fidesz, azaz az „orbánizmus” egyfajta előképe a „trumpizmusnak”.

(Persze ez utóbbinak a világpolitikai hullámverése érthe­tően jóval nagyobb.)

Az imént említett mélyállam nemcsak az USA államszervezetén belül épített ki bevehetetlennek tűnő állásokat, hanem Brüsszelben (itt még virágzik) és a nagy nemzetközi szervezetekben is. Így az ENSZ-ben is. Néhai Tellér Gyula a rendszerváltás utáni hazai helyzetet úgy mutatta be, hogy a kádárizmus alvadt struktúrái (ma úgy mondanánk, hogy a kommunista mélyállam, a hatalmi elit 1990 utáni gazdasági, médiabeli, állam- és közigazgatási pozícióinak megtartói) nagyon sokáig fennmaradtak és akadályozták az állam hatékony működtetését. Ezek lebontása lassú folyamat volt, valójában 2010-ben indult meg.