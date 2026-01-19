idezojelek
Vélemény

Nekünk a globalistákból is a legrosszabb jutott

Ez egy abszurd kampány.

Pindroch Tamás avatarja
Pindroch Tamás
Cikk kép: undefined
Magyar Pétermegszorítócsomagjurassic parkterv 2026. 01. 19. 5:20
0

Magyar Péter szájkosarat rak az egyéni jelöltjeire, valótlanságokat állít háborúval és migrációval kapcsolatos uniós parlamenti szavazásaikról; a programját letagadja, miközben szak­értői folyamatosan lelkesen felmondják az azt erősítő neoliberális mantrát. Radikálisan lázítja a sajátjait, továbbra is fenyegetőzik. 

Ez egy abszurd kampány.

Nem kell rángatni a kormányt, az előre eltervezett stratégia szerint kell haladni, és középre kell beszélni – talán ezzel a felütéssel kezdődhetne egy jó kampánykisokos a politikai iskolákban. Persze a jó politikus nem az iskolapadban, hanem terepen tanul, tapasztal, de mégis vannak olyan törvényszerűségek, amelyek alapján nagyobb az esély a sikerre. Mindezt a kormányoldal betartja, de Magyar Péter egy igazi politikai hebrencsként ezt is felrúgja. Cinikusan harsogja, hogy levédette a Fidesz választási szlogenjének doméncímét, mintha annak bármilyen gyakorlati haszna lenne számára. Választási dróntámadásokról, a kormány alkotmányos puccsáról beszél, miközben a saját holdudvarának jogászai újra bolsevik agitátorként esnek neki az alaptörvénynek.

A pártelnök azt gondolja, hogy megúszhatja, hogy a fontos, a világot és az ország sorsát befolyásoló ügyekről világosan beszéljen. De az is elképesztő, hogy a képviselőjelölteire Magyar Péter szájzárat rak, nem engedi őket nyilatkozni, egyedül még egy kampányrendezvényt sem tartani. Ez a választók semmibevétele is egyben.

Az internet korában lehetetlen a mellébeszélés, a nyilvánvaló hazudozás, hiszen mindent szinte percre pontosan le lehet ellenőrizni. Ezért volt nagyon kínos – de egyáltalán nem meglepő – Magyar Péter részéről, hogy újévi beszédében (amellyel nem tudta megismételni a tavalyi szónoklatának hatását) és az azt követő tévéinterjújában nyilvánvaló valótlanságokat állított. Arról beszélt, hogy se az ukrajnai háború eszkalációját elősegítő határozatokat, se a migrációs paktummal kapcsolatos döntéseket nem támogatták a tiszások az Európai Parlamentben. Ennek az ellenkezőjét bebizonyítani néhány perc kutakodásba kerül az EP honlapján, ugyanis – és ez egy tényleg dicsérendő dolog – Brüsszelben mindent parlamenti szavazási jegyzőkönyvet akkurátusan dokumentálnak. Bárcsak más téren is meg tudnánk süvegelni az uniós bürokratákat!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a magyar péteri viselkedés is azt bizonyítja, hogy ez az alak szemrebbenés nélkül képes a valósággal köszönőviszonyban sem lévő dolgokat vállalni. Magyar a szóban forgó újévi beszédében, majd az ATV-s interjúban is önként hozta fel a háborút és a migrációs paktum témáját, tehát ezek ki nem kényszerített hibák voltak. A kormányoldal le is ütötte a labdákat, újra a hitelességet és s szavahihetőséget kérte számon Magyaron.

Kétségtelen: az is baj, ha Magyar nem tud a tiszások brüsszeli és strasbourgi szavazási szokásairól. Ő persze nem volt jelen az adott voksolásokon, hiszen július óta nem volt bent a munkahelyén az Európai Parlamentben. De még nagyobb slamasztikában van, ha tud a sajátjai háborút és migrációt támogató voksairól, és tudatosan mond valótlanságot. És itt a lényeg, ugyanis a rajongótáborán kívüli, a Tiszához gyengébben kötődő vagy még hezitáló szavazóknak a hazugságon érés ténye nagyon rossz üzenet. Hiszen a háború és migráció kérdésében egy önellentmondásba keveredő pártelnökre hogyan lehetne rábízni az ország sorsát?

Inkább arra hajlok, Magyar Péter nagyon is tudja, hogy miképp szavaztak a tiszás frakciótársai. Őket ugyanis állítólag a saját korábbi bevallása szerint személyesen Magyar választotta ki a többi jelentkező közül a feladatra. A pártelnök összevissza állításai után persze már ebben sem lehetünk biztosak, hiszen korábban azt is mondta egy felvett magánbeszélgetésen, hogy uniós tiszás politikustársai agyhalottak és Soros-ügynökök. Ebből inkább arra következtethetünk, hogy nem volt az uniós választás előtt semmilyen rosta, ezeket a jelenlegi képviselőket egy csomagban, készen kapta. Felmerülhet a kérdés: az országgyűlési jelöltjeit vajon kik küldték?!

A „feladó” mögött magát a globalista érdekeket szolgáló Európai Néppártot, a Soros-hálózatot, de az Európai Bizottságot is sejthetjük. A gyakorlatban ők persze ugyanazok. Ijesztő, hogy ezek a figurák az Európai Parlamentben igazi mamelukokként, szavazógépekként minden kételkedés nélkül támogatják a háború eszkalációját és az ugyancsak életveszélyes migrációs paktum végrehajtását. A magyar parlamentben sem tennének mást a hazai változataik.

Tarr Zoltán – aki a Tisza élő lelkiismereteként szokott megnyilatkozni – nyilvánvalóvá tette, hogy nekik nincs önálló politikai agendájuk, minden közpolitikai kérdésben az Európai Néppártot követik. Ez a jóember azt is bevallotta egy tiszás kongresszust imitáló rendezvényen, hogy a programjukat sem ők írják. Azóta tudjuk, hogy a brüsszeli sorvezetőt maximálisan követve mit is rejt ez a drasztikus megszorító program. 

Ezt a tiszás tanácsadók – a Tisza-parti Jurassic Park –, Kéri László, Petschnig Mária Zita, Surányi György, Bod Péter Ákos, Simonovits András vagy épp Bokros Lajos megszólalásaiból is sejthettük már. Ők folyamatosan nyugdíjadóról, a 13., a 14. havi nyugdíj eltörléséről, a rezsicsökkentés megszüntetéséről, a progresszív adózás visszaállításáról, a migráció munkaerőpiaci előnyeiről, a fizetős állami egészségügyről, a nyugdíjrendszer piaci alapú átalakításáról beszélnek.

Ne legyen kétségünk, ezt a neoliberális sokkterápiát minden lelkiismeret-furdalás nélkül most is végrehajtanák. Megtették ugyanezt 1995–96-ban, illetve 2006 és 2010 között is, abban az időben is az volt a helyzet, hogy szerintük meg kellett felelni a nemzetközi pénzpiacoknak, a pénzügyi szervezetek, az IMF-nek és az Európai Unió kívánalmainak. Most sem lenne ez másképp, hiszen Brüsszel nyolcszázmilliárd dollárt akar behajtani a tagállamoktól a korrupt kijevi kormányzat megsegítésére.

Tarr Zoltán a napokban azt is elismerte, hogy mindez egy létező elképzelés, sőt szerinte az „remek lehetőség”. Arra bizonyosan az, hogy a megszorítókommandójuk újra aktivizálja magát. Mindebből világosan kiderül, hogy a nyár végén nem véletlenül mondta Tarr azt is, hogy amennyiben a programjukról beszélnének, megbuknának. A gyurcsányi pont az i-n kétségkívül a „választást kell nyerni, aztán mindent lehet”-féle, Tarr Zoltán örökzölddé vált kijelentése volt.

Ebben az ámokfutásban pedig tökéletes szövetségesei a balos közvélemény-kutatók és a liberális média. Egy ilyen kampányt csak az tud levezényelni, akinek semmiféle skrupulusa nincsen, csak a gyűlölet és a hatalom megragadása élteti. Az országra ennyire veszélyes politikai szélhámossal még nem volt dolga a jobboldalnak. 

Magyar Péter ebben a versenyben még Gyurcsány Ferencet is veri. 

A rendszerváltás előtt közkeletű volt az a megfogalmazás, hogy a kommunistákból nekünk tényleg a legrosszabb jutott. Most végignézve Magyaron és csapatán azt látjuk, hogy nekünk a Brüsszelből kitartott globalistákból is a legrosszabb jutott.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu