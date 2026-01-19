Nekünk a globalistákból is a legrosszabb jutott

Magyar Péter szájkosarat rak az egyéni jelöltjeire, valótlanságokat állít háborúval és migrációval kapcsolatos uniós parlamenti szavazásaikról; a programját letagadja, miközben szak­értői folyamatosan lelkesen felmondják az azt erősítő neoliberális mantrát. Radikálisan lázítja a sajátjait, továbbra is fenyegetőzik.

Ez egy abszurd kampány.

Nem kell rángatni a kormányt, az előre eltervezett stratégia szerint kell haladni, és középre kell beszélni – talán ezzel a felütéssel kezdődhetne egy jó kampánykisokos a politikai iskolákban. Persze a jó politikus nem az iskolapadban, hanem terepen tanul, tapasztal, de mégis vannak olyan törvényszerűségek, amelyek alapján nagyobb az esély a sikerre. Mindezt a kormányoldal betartja, de Magyar Péter egy igazi politikai hebrencsként ezt is felrúgja. Cinikusan harsogja, hogy levédette a Fidesz választási szlogenjének doméncímét, mintha annak bármilyen gyakorlati haszna lenne számára. Választási dróntámadásokról, a kormány alkotmányos puccsáról beszél, miközben a saját holdudvarának jogászai újra bolsevik agitátorként esnek neki az alaptörvénynek.

A pártelnök azt gondolja, hogy megúszhatja, hogy a fontos, a világot és az ország sorsát befolyásoló ügyekről világosan beszéljen. De az is elképesztő, hogy a képviselőjelölteire Magyar Péter szájzárat rak, nem engedi őket nyilatkozni, egyedül még egy kampányrendezvényt sem tartani. Ez a választók semmibevétele is egyben.

Az internet korában lehetetlen a mellébeszélés, a nyilvánvaló hazudozás, hiszen mindent szinte percre pontosan le lehet ellenőrizni. Ezért volt nagyon kínos – de egyáltalán nem meglepő – Magyar Péter részéről, hogy újévi beszédében (amellyel nem tudta megismételni a tavalyi szónoklatának hatását) és az azt követő tévéinterjújában nyilvánvaló valótlanságokat állított. Arról beszélt, hogy se az ukrajnai háború eszkalációját elősegítő határozatokat, se a migrációs paktummal kapcsolatos döntéseket nem támogatták a tiszások az Európai Parlamentben. Ennek az ellenkezőjét bebizonyítani néhány perc kutakodásba kerül az EP honlapján, ugyanis – és ez egy tényleg dicsérendő dolog – Brüsszelben mindent parlamenti szavazási jegyzőkönyvet akkurátusan dokumentálnak. Bárcsak más téren is meg tudnánk süvegelni az uniós bürokratákat!