Magyar Péter összeomló kártyavára

A Tisza elnökéről újra kiderült, kétszínű figura, aki a tisztességet kéri számon a politikai ellenfelein, miközben valójában az élete egy nagy zűrzavar. Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, aki a magánéleti botrányaival fogható és zsarolható. Nem lehetne rábízni az ország vezetését.

A Lázárinfókon is kiderült, hogy a Tisza Párt a káosz és anarchia pártja, csakis a hőbörgésre építenek. Az új „szakértőiket”, tehát a multilobbistákat az előző napokban kicsit letekerték, megérezték, hogy a nagytőke és a liberális hálózatok nyílt megjelenése többet visz, mint hoz – ez volt a felütése az eredeti cikkemnek. De közben beütött Magyar Péter újabb botránya.

Lapzártánk idején sem lehet tudni biztosat, csak egy szállodai szobabelső látható egy franciaággyal, az éjjeliszekrényen lévő fehér poros tálcával. Nem segített Magyar csütörtöki önmentegető monológja sem. Magyar Péter most is türelmetlen volt, besétált a csapdába, csak beszélt, beszélt, és még inkább ráirányította a fókuszt a szobás eseményekre. Volt ott drog, de ő nem drogozott… Tehát csak fokozta a hangulatot; már mindenki kíváncsi a dologra, hiszen annyi mindenről beszélt már ez a jóember, miközben másnap pont az ellenkezőjét cselekedte. Hiteltelen.

Bármi is van a felvételeken, a legfrissebb Magyar Péter-féle szobatitok ügye is bizonyítja, hogy egy nagyon zűrös fickó az ellenzék vezetője. Tipikus példája annak, aki bort iszik és vizet prédikál. Minden percben a tisztességet kéri számon a politikai ellenfelén, közben pedig – mint a legrosszabb partiarcok – folyamatosan lumpol, bulizik, iszik, nemtörődöm, zavaros életet él. Mintha nem lenne holnap, felelősség nulla!

Az új botránya ismét bizonyítja, hogy Magyar Péter egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat. Nem az esze vezeti, nem fegyelmezett, bármikor elcsábítható, ugrik egy volt barátnő első csettintésére. Így ugrana Ursula von der Leyen telefonjára is.

Ez semmiképp sem sugall erényeket. Mindez iszonyatosan rombolja a kompetenciát is; inkább taszítja a választót, mintsem szimpátiát kelt. Főleg úgy, hogy Magyarnak ez nem az első ilyen botránya. Pedig a telefonlopásos ügy után megfogadta, hogy leáll a bulizással, de ezt az ígéretét sem tartotta be a negyvennégy éves, háromgyermekes apa. Magyar Péter az életvitelével, a zűrös magánéleti botrányaival azt bizonyítja, hogy valójában nem alkalmas vezetőnek, egy felelőtlen, gyenge ember, aki mindenre kapható. Láthatóan nem bírja a feszültséget. Mezei képviselőnek sem való, nemhogy kormányfőnek.