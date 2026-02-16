idezojelek
Magyar Péter összeomló kártyavára

A Tisza Párt a káosz és anarchia pártja.

Pindroch Tamás
A Tisza elnökéről újra kiderült, kétszínű figura, aki a tisztességet kéri számon a politikai ellenfelein, miközben valójában az élete egy nagy zűrzavar. Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, aki a magánéleti botrányaival fogható és zsarolható. Nem lehetne rábízni az ország vezetését.

A Lázárinfókon is kiderült, hogy a Tisza Párt a káosz és anarchia pártja, csakis a hőbörgésre építenek. Az új „szakértőiket”, tehát a multilobbistákat az előző napokban kicsit letekerték, megérezték, hogy a nagytőke és a liberális hálózatok nyílt megjelenése többet visz, mint hoz – ez volt a felütése az eredeti cikkemnek. De közben beütött Magyar Péter újabb botránya.

Lapzártánk idején sem lehet tudni biztosat, csak egy szállodai szobabelső látható egy franciaággyal, az éjjeliszekrényen lévő fehér poros tálcával. Nem segített Magyar csütörtöki önmentegető monológja sem. Magyar Péter most is türelmetlen volt, besétált a csapdába, csak beszélt, beszélt, és még inkább ráirányította a fókuszt a szobás eseményekre. Volt ott drog, de ő nem drogozott… Tehát csak fokozta a hangulatot; már mindenki kíváncsi a dologra, hiszen annyi mindenről beszélt már ez a jóember, miközben másnap pont az ellenkezőjét cselekedte. Hiteltelen.

Bármi is van a felvételeken, a legfrissebb Magyar Péter-féle szobatitok ügye is bizonyítja, hogy egy nagyon zűrös fickó az ellenzék vezetője. Tipikus példája annak, aki bort iszik és vizet prédikál. Minden percben a tisztességet kéri számon a politikai ellenfelén, közben pedig – mint a legrosszabb partiarcok – folyamatosan lumpol, bulizik, iszik, nemtörődöm, zavaros életet él. Mintha nem lenne holnap, felelősség nulla!

Az új botránya ismét bizonyítja, hogy Magyar Péter egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat. Nem az esze vezeti, nem fegyelmezett, bármikor elcsábítható, ugrik egy volt barátnő első csettintésére. Így ugrana Ursula von der Leyen telefonjára is.

Ez semmiképp sem sugall erényeket. Mindez iszonyatosan rombolja a kompetenciát is; inkább taszítja a választót, mintsem szimpátiát kelt. Főleg úgy, hogy Magyarnak ez nem az első ilyen botránya. Pedig a telefonlopásos ügy után megfogadta, hogy leáll a bulizással, de ezt az ígéretét sem tartotta be a negyvennégy éves, háromgyermekes apa. Magyar Péter az életvitelével, a zűrös magánéleti botrányaival azt bizonyítja, hogy valójában nem alkalmas vezetőnek, egy felelőtlen, gyenge ember, aki mindenre kapható. Láthatóan nem bírja a feszültséget. Mezei képviselőnek sem való, nemhogy kormányfőnek.

Valójában egy szánalomra méltó ember. Egy országot még csendesebb korszakban sem bízna rá senki, de kiváltképp most lenne nagy felelőtlenség, a világpolitikai átrendeződés közepette, a szomszédunkban dúló gyilkos háborúval. A csábítás ugyanis a politikában még erősebb, mint a magánéletben. És a kettő gyakran egybeforr, hiszen az ilyen légyottok arra is lehetőséget adnak, hogy – főleg, ha kábítószer is van az asztalon – zsarolják, megfogják a grabancát, és irányítsák. Egy országot pedig egy ilyen miniszterelnök néhány hónap alatt tönkretehet. Abba pedig már bele se gondoljunk, hogy egy ilyen politikus lenne a főnöke azoknak, akik a hadsereget, a nemzetbiztonságot, a rendőrséget, a katasztrófavédelmet vezetik. Ez a figura a bulis hangulatában milyen utasítást adna ki egy vészhelyzetben?

És ez nem vicc. A miniszterelnökség nem munka, hanem szolgálat, amely 24 órás készenlétet jelent. A józanságot itt tartani kell. A miniszterelnök egy egész ország épségéért, magyar életekért is felel. Itt nem lehet naponta a bárpultot támasztani, és nem tanácsos hajnali ötkor egy ismeretlen motelszobában fehér por mellett bulizni ismeretlen arcokkal.

Gondolhatjuk, hogy mindezzel tisztában vannak Brüsszelben és a magyar baloldalon is. Egyre inkább kezdik érteni, hogy Magyar Péterrel nehéz lesz ezt a kampányt végigvinni. Kapitány István vagy Orbán Anita beejtőernyőztetése a Tiszába erős jelzésnek tűnt már színre lépésük idején is. Most egy újabb botrány után a készenléti státusukból éles bevetésre is indulhatnak, hogy inkább kettejük közül valamelyik legyen Magyar helyett a tiszás miniszterelnök-jelölt. Hogy ki az esélyesebb? A magyar Jockey-ból bármit kinézek.

De a szálakat a háttérben mozgatók azt is láthatják, hogy Magyart nem abból a fából faragták, hogy önként feladja az állásait. Hacsak persze a szobatitok tényleg nem olyasvalamit rejt, amiből nincs visszaút Magyarnak se. Persze az ilyen helyzetekben nyer értelmet, hogy miért nincs mögötte a többi pártban meglévő struktúra, valódi elnökség, választmány, vármegyei, városi szervezetek, párttagság. Ugyanis mindenben ő döntött eddig is, nem is tudnák őt leváltani, hacsak magától nem veszi a kalapját.

Az egyszemélyes, pártszervezet nélküli párt a felhőtlen időben hatékony eszköz lehet. De ha beborul, és az elnök körüli emberek a bukástól tartva fellázadnak, bizalmi válság alakulhat ki, a teljes Tisza megbénulhat. A valódi kampány, az országjárás megindulásának első napjaiban ez nem jó ómen.

Főleg úgy, hogy az ellenfél a Fidesz–KDNP, amely gyilkos tempót tud diktálni az utolsó hetekben. A háborúellenes, az Ukrajna 1500 milliárd eurós uniós támogatását elutasító és a rezsicsökkentést megvédő nemzeti petícióval a jobboldali mag- és peremszavazók is motiválhatók. A jobboldalon az előző választásokon is mindig látszott, hogy vannak témák, az emberek számára a mindennapokban is érthető, megfogható témák, amik köré a kampányt szervezték. Az előre meghatározott útvonalat tudták tartani, nem volt arról letérés. Persze, ahogy most is, az aktuális politikai eseményekre reagáltak, de a fő iránytól nem tértek el. Ez a kampányhatékonyság most is a Fidesz jellemzője.

A rezsicsökkentés, a háború, Ukrajna uniós támogatása – mind olyan létkérdések ma is, ami rögtön minden választónak érthető. A Tisza Magyar Péter botrányai nélkül is bajban lenne, hiszen a jobboldal arra is képes, hogy a sajátján kívül a Tisza sztoriját is elmondja. A valóság pedig egybevág ezzel a történettel: a Tisza a Brüsszel–Kijev-koalíció pártja, mindenben átvette az anyapárt, az Európai Néppárt programját, megszavazta a migrációs kvótát, a háború támogatását, bevette a multik lobbistáit a pártba. A volt MSZP–SZDSZ-koalíció szakértői tavaly össze is hozták a 662 oldalas megszorítócsomagot, amelyet el kell titkolni a választók elől. A meghasonlott párt sebtében gyártott egy cukormázas ígéretcsomagot, ahogy 2006-ban Gyurcsányék is ezt csinálták.

Ez tehát arról árulkodik, hogy nincs stratégiai tervezés a Tiszában, a kapkodás a jellemző, a kampány szétesett. A bizonytalanok is inkább annak hisznek, hogy a megszorítási tervek a valódiak, nem pedig a színes-szagos kamuprogram.

Egyre többen gondolják úgy, hogy a veszélyek korában nem egy folyton lumpoló, hőbörgő, szexpartikon részt vevő, a szavát megszegő politikai szerencselovagra van szüksége az országnak. Nincs mögötte valódi párt, csak Brüsszel és a globalisták, akik még soha nem politizáltak a magyarok érdekében. A Tisza nevű kártyavár tehát kezd összedőlni.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

