Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Robbanás történt egy zsinagóga előtt Belgiumban

Robbanás rázta meg hétfő hajnalban a Liège városában található zsinagóga környékét. A detonáció a helyi izraeli közösség zsinagógája előtt történt, amely a város egyik fontos intézménye, és egy, a helyi zsidó örökséget bemutató múzeumnak is otthont ad.

Forrás: Brussels Signal2026. 03. 09. 11:41
A belga rendőrség nyomozást folytat a Leon Fredericq utcai zsinagóga előtt, miután azt 2026. március 9-én, éjszaka robbanás érte Liège-ben Fotó: John Thys Forrás: AFP
A robbanást hajnali négy óra körül hallották a környéken élők. A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt, azonban az épületben jelentős anyagi károk keletkeztek: a zsinagóga ablakai kitörtek, és a szemközti épületekben is több ablak betört a robbanás erejétől, írja a Brussels Signal.

robbanás
Robbanás történt a liégei Leon Fredericq utcában található zsinagógában 2026. március 9-én. Fotó: AFP/Eric Lalmand

A történteket határozottan elítélte Willy Demeyer, Liège polgármestere, aki a La Première rádiónak nyilatkozva rendkívül erőszakos antiszemita cselekménynek nevezte az incidenst.

Az eddigi információk alapján kevés kétség merül fel

– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a robbanás közvetlenül az épület előtt történt, és feltehetően robbanószerkezetet használtak. Ez szerinte arra utal, hogy a támadás szándékos és célzott volt.

Belgian politician and Belgian Socialist Party (PS) member Willy Demeyer (C) prepares to cast his ballot at a polling station, as Belgium holds local elections to elect new municipal and provincial councillors and mayors, in Liege on October 13, 2024. (Photo by JOHN THYS / Belga / AFP) / Belgium OUT
Willy Demeyer, Liége szociáldemokrata polgármestere. Fotó: AFP/John Thys

A polgármester a Sudinfo hírportálnak nyilatkozva azt is felvetette, hogy az eset összefügghet a közel-keleti geopolitikai helyzettel.

Nagy a valószínűsége annak, hogy kapcsolatban áll a közel-keleti helyzettel

– mondta, megjegyezve, hogy ilyen jellegű támadások Liège-ben ritkábbak, mint például Brüsszelben vagy Antwerpenben.

A zsidó szervezetek is nyugtalanok

Az incidenst elítélte Yves Oschinsky, a Belgiumi Zsidó Szervezetek Koordinációs Bizottságának elnöke is. A Belga News Agencynek nyilatkozva rendkívül aggasztó, súlyos és nyugtalanító antiszemita cselekménynek nevezte a történteket.

A rendőrség azonnal biztonsági kordont vont a helyszín köré, az utcát lezárták, miközben a nyomozók megkezdték a helyszínelést. Az ügyet a szövetségi igazságügyi rendőrség vette át, és jelenleg bűncselekmény gyanúja miatt folyik a vizsgálat.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket, a nyomozás továbbra is folyamatban van.

 

Borítókép: A belga rendőrség nyomozást folytat Liège-ben a Leon Fredericq utcai zsinagóga előtt, miután 2026. március 9-én éjszaka robbantottak előtte (Fotó: AFP/John Thys)

 


 

