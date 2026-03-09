Robbanás történt egy zsinagóga előtt Belgiumban

A történteket határozottan elítélte Willy Demeyer, Liège polgármestere, aki a La Première rádiónak nyilatkozva rendkívül erőszakos antiszemita cselekménynek nevezte az incidenst.

Az eddigi információk alapján kevés kétség merül fel

– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a robbanás közvetlenül az épület előtt történt, és feltehetően robbanószerkezetet használtak. Ez szerinte arra utal, hogy a támadás szándékos és célzott volt.

Willy Demeyer, Liége szociáldemokrata polgármestere. Fotó: AFP/John Thys

A polgármester a Sudinfo hírportálnak nyilatkozva azt is felvetette, hogy az eset összefügghet a közel-keleti geopolitikai helyzettel.

Nagy a valószínűsége annak, hogy kapcsolatban áll a közel-keleti helyzettel

– mondta, megjegyezve, hogy ilyen jellegű támadások Liège-ben ritkábbak, mint például Brüsszelben vagy Antwerpenben.

A zsidó szervezetek is nyugtalanok

Az incidenst elítélte Yves Oschinsky, a Belgiumi Zsidó Szervezetek Koordinációs Bizottságának elnöke is. A Belga News Agencynek nyilatkozva rendkívül aggasztó, súlyos és nyugtalanító antiszemita cselekménynek nevezte a történteket.

A rendőrség azonnal biztonsági kordont vont a helyszín köré, az utcát lezárták, miközben a nyomozók megkezdték a helyszínelést. Az ügyet a szövetségi igazságügyi rendőrség vette át, és jelenleg bűncselekmény gyanúja miatt folyik a vizsgálat.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket, a nyomozás továbbra is folyamatban van.