A robbanást hajnali négy óra körül hallották a környéken élők. A hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt, azonban az épületben jelentős anyagi károk keletkeztek: a zsinagóga ablakai kitörtek, és a szemközti épületekben is több ablak betört a robbanás erejétől, írja a Brussels Signal.
Robbanás történt egy zsinagóga előtt Belgiumban
Robbanás rázta meg hétfő hajnalban a Liège városában található zsinagóga környékét. A detonáció a helyi izraeli közösség zsinagógája előtt történt, amely a város egyik fontos intézménye, és egy, a helyi zsidó örökséget bemutató múzeumnak is otthont ad.
A történteket határozottan elítélte Willy Demeyer, Liège polgármestere, aki a La Première rádiónak nyilatkozva rendkívül erőszakos antiszemita cselekménynek nevezte az incidenst.
Az eddigi információk alapján kevés kétség merül fel
– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a robbanás közvetlenül az épület előtt történt, és feltehetően robbanószerkezetet használtak. Ez szerinte arra utal, hogy a támadás szándékos és célzott volt.
A polgármester a Sudinfo hírportálnak nyilatkozva azt is felvetette, hogy az eset összefügghet a közel-keleti geopolitikai helyzettel.
Nagy a valószínűsége annak, hogy kapcsolatban áll a közel-keleti helyzettel
– mondta, megjegyezve, hogy ilyen jellegű támadások Liège-ben ritkábbak, mint például Brüsszelben vagy Antwerpenben.
A zsidó szervezetek is nyugtalanok
Az incidenst elítélte Yves Oschinsky, a Belgiumi Zsidó Szervezetek Koordinációs Bizottságának elnöke is. A Belga News Agencynek nyilatkozva rendkívül aggasztó, súlyos és nyugtalanító antiszemita cselekménynek nevezte a történteket.
A rendőrség azonnal biztonsági kordont vont a helyszín köré, az utcát lezárták, miközben a nyomozók megkezdték a helyszínelést. Az ügyet a szövetségi igazságügyi rendőrség vette át, és jelenleg bűncselekmény gyanúja miatt folyik a vizsgálat.
A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket, a nyomozás továbbra is folyamatban van.
Borítókép: A belga rendőrség nyomozást folytat Liège-ben a Leon Fredericq utcai zsinagóga előtt, miután 2026. március 9-én éjszaka robbantottak előtte (Fotó: AFP/John Thys)
