Autósok, figyelem! Különleges razziába kezd a magyar rendőrség

Már megszokhatták a közlekedők, hogy időről időre különleges ellenőrzéseket tart a magyar rendőrség – ezek közül az ittas és bódult állapotban vezetőket kiszűrő, elgondolkodtató eredménnyel járó akciók a legismertebbek. Március 9. és 15. között újabb razzia kezdődik az utakon az európai Roadpol kezdeményezéshez csatlakozva, melynek keretében a biztonsági öv használatát vizsgálják. Emellett a kisgyerekkel utazóknál a megfelelő gyerekülést, a kis- és nagymotorral útra kelőknél pedig a bukósisakot ellenőrzik fokozottan.

Fotó: Police.hu

Felhívják a rendőrök a figyelmet arra, hogy ezekkel a kötelező passzív biztonsági eszközökkel balesetnél jelentősen csökkenthető a sérülés esélye, és mint a statisztikák is bizonyítják, rengeteg esetben életet mentenek. Bár a modernebb autók menet közben hangjelzéssel figyelmeztetnek az öv bekapcsolására, sokan máig sportot űznek abból, hogy a hevedert maguk mögött elvezetve vagy műanyag álcsattal kijátsszák a rendszert, kisgyerek szállításánál pedig eltekintenek a 12 éves korig vagy 150 cm-es testmagasságig kötelező gyerekülés használatától.