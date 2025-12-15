Megkezdődött az utakon a rendőség utolsó idei óriásrazziája

Hétfőtől gyakrabban kell ellenőrzésekre számítaniuk a járművezetőknek, ugyanis ezen a héten (december 15–21.) tartja a Roadpol, vagyis Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport keretében szervezett razziáját a rendőrség. Ennek célja az ittas és bódult állapotban vezetők kiszűrése, és várhatóan ezúttal is több százan akadnak fenn a rostán. Utoljára júniusban tartottak hasonló akciót, akkor az egyenruhások 508 ittas és 19 kábítószer hatása alatt álló sofőrt fogtak.
Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, és az enyhén ittas állapotban kormány mögé ülők szabálysértést követnek el, aminek szankciója a pénzbírság és a büntetőpontok mellett rendszerint a jogosítvány bevonása is. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,50 g/l értéket vagy a szonda 0,25 mg/l levegő-alkohol koncentrációnál többet mutat, akkor már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés (nem csak autóval, hanem például e-rollerrel is!), és a hosszabb eltiltás mellett akár szabadságvesztéssel is járhat. Hasonló következményekre számíthatnak a bódult állapotban vezetők is.
