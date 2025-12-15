Megkezdődött az utakon a rendőség utolsó idei óriásrazziája

Hétfőtől gyakrabban kell ellenőrzésekre számítaniuk a járművezetőknek, ugyanis ezen a héten (december 15–21.) tartja a Roadpol, vagyis Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport keretében szervezett razziáját a rendőrség. Ennek célja az ittas és bódult állapotban vezetők kiszűrése, és várhatóan ezúttal is több százan akadnak fenn a rostán. Utoljára júniusban tartottak hasonló akciót, akkor az egyenruhások 508 ittas és 19 kábítószer hatása alatt álló sofőrt fogtak.

Fotó: Police.hu

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, és az enyhén ittas állapotban kormány mögé ülők szabálysértést követnek el, aminek szankciója a pénzbírság és a büntetőpontok mellett rendszerint a jogosítvány bevonása is. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,50 g/l értéket vagy a szonda 0,25 mg/l levegő-alkohol koncentrációnál többet mutat, akkor már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés (nem csak autóval, hanem például e-rollerrel is!), és a hosszabb eltiltás mellett akár szabadságvesztéssel is járhat. Hasonló következményekre számíthatnak a bódult állapotban vezetők is.