Megkezdődött az utakon a rendőség utolsó idei óriásrazziája

Fokozott ellenőrzéseket tartanak Magyarországon, várhatóan ezúttal is százával vonnak be jogosítványokat.

2025. 12. 15. 11:42
Hétfőtől gyakrabban kell ellenőrzésekre számítaniuk a járművezetőknek, ugyanis ezen a héten (december 15–21.) tartja a Roadpol, vagyis Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport keretében szervezett razziáját a rendőrség. Ennek célja az ittas és bódult állapotban vezetők kiszűrése, és várhatóan ezúttal is több százan akadnak fenn a rostán. Utoljára júniusban tartottak hasonló akciót, akkor az egyenruhások 508 ittas és 19 kábítószer hatása alatt álló sofőrt fogtak. 

Fotó: Police.hu

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, és az enyhén ittas állapotban kormány mögé ülők szabálysértést követnek el, aminek szankciója a pénzbírság és a büntetőpontok mellett rendszerint a jogosítvány bevonása is. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,50 g/l értéket vagy a szonda 0,25 mg/l levegő-alkohol koncentrációnál többet mutat, akkor már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés (nem csak autóval, hanem például e-rollerrel is!), és a hosszabb eltiltás mellett akár szabadságvesztéssel is járhat. Hasonló következményekre számíthatnak a bódult állapotban vezetők is. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

