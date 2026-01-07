Nehéz elhinni, hogy ez előfordulhatott a magyar utakon + videó

Három egymástól független, mégis hasonló közlekedési jelenetet mutatott meg a Bpiautósok egy videóban. Az első felvételen egy sötét, terepszínű kabátot viselő férfi látható, aki az autóúton sétál menetiránnyal megegyezően. A körülmények finoman szólva sem ideálisak: csúszós, havas útfelület, rossz látási viszonyok, gyakorlatilag beleolvad a környezetbe. Egy ilyen szituációban egy autósnak minimális az esélye időben észlelni, különösen akkor, ha a burkolat is csúszik, a fékút pedig jelentősen megnő. A felvétel az M25-ös úton készült, az andornaktályai lehajtó után, Pest irányába. Ez nem egy mellékút, nem egy eldugott kis szakasz, hanem egy olyan út, ahol az autósok bizonyosan nem számítanak gyalogosra az úttesten.

A második eset Ajkán történt, egy fagyos hajnalon mostanában. A havas-jeges úton egy rollerrel közlekedő férfi haladt végig a főút közepén. Nehéz józan döntésnek nevezni, de legalább ki volt világítva a járműve. A harmadik eset pedig az M7-esen fordult elő december közepén. A sötét autónak egyik lámpája sem működött hátul…

