Nehéz elhinni, hogy ez előfordulhatott a magyar utakon + videó

Éjszakai gyalogos a gyorsforgalmi úton, roller a jégen, lámpa nélküli autó a pályán – három videó mutatja meg, hogy a sofőröknek mindenre fel kell készülniük.

2026. 01. 07. 10:50
Három egymástól független, mégis hasonló közlekedési jelenetet mutatott meg a Bpiautósok egy videóban. Az első felvételen egy sötét, terepszínű kabátot viselő férfi látható, aki az autóúton sétál menetiránnyal megegyezően. A körülmények finoman szólva sem ideálisak: csúszós, havas útfelület, rossz látási viszonyok, gyakorlatilag beleolvad a környezetbe. Egy ilyen szituációban egy autósnak minimális az esélye időben észlelni, különösen akkor, ha a burkolat is csúszik, a fékút pedig jelentősen megnő. A felvétel az M25-ös úton készült, az andornaktályai lehajtó után, Pest irányába. Ez nem egy mellékút, nem egy eldugott kis szakasz, hanem egy olyan út, ahol az autósok bizonyosan nem számítanak gyalogosra az úttesten.

A második eset Ajkán történt, egy fagyos hajnalon mostanában. A havas-jeges úton egy rollerrel közlekedő férfi haladt végig a főút közepén. Nehéz józan döntésnek nevezni, de legalább ki volt világítva a járműve. A harmadik eset pedig az M7-esen fordult elő december közepén. A sötét autónak egyik lámpája sem működött hátul…
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
