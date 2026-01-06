Nem tartotta a követési távolságot, több autót is rommá tört az M3-as autópályán + videó

Az alábbi videót az M3-as autópályán rögzítette az útkezelő MKIF egyik forgalomfigyelő kamerája még 2025-ben. A felvételen két eset látható:
az elsőből ugyan baleset nem lett, de a két autó közötti távolság biztosan nem volt megfelelő ahhoz, hogy egy fékezés esetén képesek legyen a hátsó sofőr ütközés nélkül megállni.
A második már korántsem volt ennyire szerencsés: egy fantomdugó alakult ki, amit egy autós – feltehetően a nem megfelelő követési távolság miatt – nagyon későn vett észre, és szó szerint összetolta a sort…
De miért is ennyire fontos a követési távolság?
Ha túl közel halad valaki az előtte lévőhöz, nincs ideje reagálni egy hirtelen fékezésre, balesetre vagy bármilyen váratlan eseményre. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, és már kész a baj. Nagyobb sebességnél a féktávolság is jelentősen nő, esőben, ködben vagy csúszós úton pedig ez még inkább igaz. A megfelelő követési távolság időt ad a döntésre, teret a manőverezésre – és esélyt arra, hogy mindenki épségben hazaérjen.
Az ideális távolság száraz időben, jó tapadási viszonyok mellett két másodperc, ami 50 km/h sebességnél kb. 28 métert, 100 km/h sebességnél kb. 56 métert, 130 km/h-nál pedig 72 métert jelent.
