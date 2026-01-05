Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

Három autó tört össze Győrben egy őrült ötlet miatt + videó

Megcélozta a parkolóhelyet, és nem érdekelte, hogy jönnek szembe.

2026. 01. 05. 11:08
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok legújabb videójának első részét még novemberben rögzítették Győrben. A beküldő beszámolója szerint szabályosan közlekedett, amikor egy szemből érkező Peugeot 107 sofőrje hirtelen áthúzta az autóját az ő sávjába. Teljesen váratlan volt a manőver, az ütközést nem lehetett elkerülni: a kamerás autó megpördült, majd egy szintén szabályosan haladó Volvónak csapódott. A balesetet okozó sofőr később azzal magyarázta a történteket, hogy a menetirány szerinti ellentétes oldalon lévő parkolóba szeretett volna beállni. Elmondása szerint ételfutárként dolgozik, sietett, ezért döntött így. A Volvo esetében mintegy 1,4 millió forintos kár keletkezett, míg a beküldő által vezetett Volkswagen Polo javítási költsége megközelíti az egymillió forintot.

A videó második felében egy újabb tanulságos jelenet látható. A 7-es úton, Siófok közelében, 2025. december 27-én egy életveszélyes előzést rögzített a kamera, egy Peugeot 307 kombi sofőrje gondolta úgy, hogy még be tudja fejezni az előzést. Ez nem jött össze, de mivel a szabályosan közlekedő sofőrök lehúzódtak, az életveszélyes szituáció nem végződött balesettel.

 

