Dodik az X közösségi oldalon azt írta, hogy találkozott Emir Kusturicával, és egy videóüzenetben közösen üzentek Orbán Viktornak.
Neves külföldi rendező állt ki Orbán Viktor mellett + videó
Milorad Dodik boszniai szerb vezető, valamint a világhírű szerb filmrendező, Emir Kusturica győzelmet kívánt a közelgő választásokon Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.
Kusturica a videóban arról beszélt, hogy nagyra értékeli Orbán Viktort azért, mert következetesen kiáll a hagyományos értékek, a család, valamint a magyar nemzeti kultúra mellett, miközben a gazdasági fejlődést is a konzervatív politikai szemlélettel kapcsolja össze.
Dodik úrral hosszú évek óta barátok vagyunk, és sok mindenen mentünk keresztül együtt. Most azonban azt látjuk, hogy a szerb és a magyar nemzet erejét valahogyan össze kell kapcsolni, hogy megbirkózzunk az előttünk álló kihívásokkal. Minden jót kívánunk Önnek, és reméljük, hogy ismét győzni fog
– mondta Kusturica.
Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztotta a videót, s úgy fogalmazott:
Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
