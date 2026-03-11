Orbán ViktorMagyarországSzerbia

Neves külföldi rendező állt ki Orbán Viktor mellett + videó

Milorad Dodik boszniai szerb vezető, valamint a világhírű szerb filmrendező, Emir Kusturica győzelmet kívánt a közelgő választásokon Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 9:12
Orbán Viktor (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dodik az X közösségi oldalon azt írta, hogy találkozott Emir Kusturicával, és egy videóüzenetben közösen üzentek Orbán Viktornak.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Kusturica a videóban arról beszélt, hogy nagyra értékeli Orbán Viktort azért, mert következetesen kiáll a hagyományos értékek, a család, valamint a magyar nemzeti kultúra mellett, miközben a gazdasági fejlődést is a konzervatív politikai szemlélettel kapcsolja össze.

Dodik úrral hosszú évek óta barátok vagyunk, és sok mindenen mentünk keresztül együtt. Most azonban azt látjuk, hogy a szerb és a magyar nemzet erejét valahogyan össze kell kapcsolni, hogy megbirkózzunk az előttünk álló kihívásokkal. Minden jót kívánunk Önnek, és reméljük, hogy ismét győzni fog

 – mondta Kusturica.

Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztotta a videót, s úgy fogalmazott:

Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu