Ezért sírta el magát a pályán a Galatasaray sztárja a Liverpool ellen a BL-ben

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának legmeghatóbb jelenete volt a Galatasaray–Liverpool meccs elején az isztambuli lelátón feltűnő óriási élőkép. Victor Osimhen, a török csapat nigériai csatára volt látható rajta, karjában a kislányával, kézen fogva a gyerekkori önmagát jelképező, meztelen lábú kisfiút, miközben az elhunyt édesanyja szeretetteljes tekintettel lebeg felettük.

A Galatasaray Liverpool elleni élőképe, ami könnyeket csalt Victor Osimhen szemébe. Fotó: Middle East Images

Osimhen fiatalon elveszítette az édesanyját, ami után szegénységben nőtt fel, gyerekként vizet és újságokat árult a dugóban álló autósoknak. A Galatasaray hivatalos oldala a következő szöveggel osztotta meg az élőképről készült videót:

Mi család vagyunk, és a család a minden.

Osimhen a meccsen remekül játszott, ő volt az egyik kulcsa a Galatasaray győzelmének a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőjében felálló Liverpool ellen. Ő adta a mindent eldöntő gólpasszt Mario Leminának, sőt a 63. percben ő maga is betalált, ám csapattársa, a törökök szerint a Kerkezt leiskolázó Baris Alper Yilmaz lesen volt, ezért nem adták meg a gólját.

A mérkőzés lefújása után Osimhen a közösségi oldalán megható üzenetben reagált az édesanyjának emléket állító óriási élőképre: „A ma este nagyon megható volt számomra, alig tudtam visszatartani a könnyeimet. Az a szeretet, amit a Galatasaray szurkolóitól kaptam, őszintén olyasmi, amit egész életemben soha nem fogok elfelejteni. Az első naptól kezdve, hogy megérkeztem, rengeteg szeretettel és tisztelettel fogadtatok – nemcsak engem, hanem a családomat és a hozzám közel álló embereket is. Az ilyen pillanatok emlékeztetnek arra, hogy a futball több mint játék. Ez szeretet, hűség és összetartozás. Megígérem, hogy minden alkalommal, amikor pályára lépek, minden erőmmel harcolni fogok ezért a címerért, ezért a klubért és ezekért a fantasztikus szurkolókért. Köszönöm, hogy felejthetetlenné tettétek ezt az estét. Mi egy család vagyunk.”

Az első meccsen Sallai Rolandot csereként bevető Galatasaray 1-0-s előnyről várja a Liverpool elleni idegenbeli visszavágót a BL-nyolcaddöntőben.