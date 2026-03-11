kényszersorozásTCKorosz-ukrán háború

Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra

Zelenszkij emberei gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek – piacokon, buszokon, az utcán vagy akár a munkahelyeken is. Az ukrajnai toborzók nem ismernek korlátokat vagy kíméletet. A közösségi médiában rendszeresen bukkannak fel videók arról, milyen helyzetekkel szembesülnek a civilek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 10:24
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Az ukrán fegyveres erők egyre nagyobb gondokkal küzdenek az állomány feltöltésében, miközben a társadalomban erősödik a félelem és a bizalmatlanság. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai nem válogatnak az eszközökben és bárhol lecsaphatnak. A kényszersorozásért felelő egységek vadásznak a hadköteles férfiakra, gyakran otthonaikból rángatják ki őket. 

Az ukrajnai kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt
Fotó: AFP

Dnyipróban maszkos TCK-sok fogdossák össze az utcán az ukrán férfiakat. Az emberek nap mint nap a saját szemükkel látják a kényszersorozás borzalmait. 

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

Poltava városából is TCK-s kényszerintézkedésről került elő egy videó. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából. Felvételek tanúsága szerint toborzók utcán, piacokon vagy éppen bevásárlóközpontok környékén állítanak meg hadköteles korú férfiakat, és viszik be őket a toborzóközpontokba.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

