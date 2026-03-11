Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra

Az ukrán fegyveres erők egyre nagyobb gondokkal küzdenek az állomány feltöltésében, miközben a társadalomban erősödik a félelem és a bizalmatlanság. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai nem válogatnak az eszközökben és bárhol lecsaphatnak. A kényszersorozásért felelő egységek vadásznak a hadköteles férfiakra, gyakran otthonaikból rángatják ki őket.

Az ukrajnai kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt

Fotó: AFP

Dnyipróban maszkos TCK-sok fogdossák össze az utcán az ukrán férfiakat. Az emberek nap mint nap a saját szemükkel látják a kényszersorozás borzalmait.