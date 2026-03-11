Magyarország nem fél a fenyegetéstől, üzente az ukrán nagykövetnek Hidvéghi Balázs

Kiakadt az ukrán nagykövet, szégyenletesnek nevezte, hogy tegnap az Országgyűlés elfogadta: Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, nem küld sem pénzt, sem fegyvert Ukrajnába, és nem válik le az olcsó orosz energiáról, hiába is fenyegetik az országot.

Szerintünk pedig ez a minimum – reagált közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette: „Üzenjük az ukrán nagykövetnek, hogy Zelenszkij hiába fenyegeti Magyarországot, Brüsszellel együtt hiába próbálnak mindent megtenni a nemzeti kormány eltakarításáért.”

Egyértelművé tette, hogy Magyarország nem fog részt venni ebben a háborúban, a magyar emberek pénzét pedig nem küldi Ukrajnába.

És abban is biztos lehet az ukrán nagykövet és Zelenszkij, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, ez így is marad!

– tette hozzá Hidvéghi Balázs.

A választás tétje, hogy a magyar érdekeket vagy az ukrán érdekeket képviselők lesznek-e többségben a magyar parlamentben – zárta gondolatait az államtitkár.