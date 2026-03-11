hidvéghi balázszelenszkijbrüsszel

Magyarország nem fél a fenyegetéstől, üzente az ukrán nagykövetnek Hidvéghi Balázs

Zelenszkij és az ukrán nagykövet is biztos lehet benne, hogy amíg nemzeti kormány van, addig Magyarország nem vesz részt a háborúban, és nem küldi a magyar emberek pénzét Ukajnába – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 11. 11:41
Kiakadt az ukrán nagykövet, szégyenletesnek nevezte, hogy tegnap az Országgyűlés elfogadta: Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, nem küld sem pénzt, sem fegyvert Ukrajnába, és nem válik le az olcsó orosz energiáról, hiába is fenyegetik az országot. 

Szerintünk pedig ez a minimum – reagált közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette: „Üzenjük az ukrán nagykövetnek, hogy Zelenszkij hiába fenyegeti Magyarországot, Brüsszellel együtt hiába próbálnak mindent megtenni a nemzeti kormány eltakarításáért.” 

Egyértelművé tette, hogy Magyarország nem fog részt venni ebben a háborúban, a magyar emberek pénzét pedig nem küldi Ukrajnába. 

És abban is biztos lehet az ukrán nagykövet és Zelenszkij, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, ez így is marad!

 – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

A választás tétje, hogy a magyar érdekeket vagy az ukrán érdekeket képviselők lesznek-e többségben a magyar parlamentben – zárta gondolatait az államtitkár.

Borítókép: Sándor Fegyir ukrán nagykövet (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

