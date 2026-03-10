Az Országgyűlés nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására és háborús finanszírozására

A parlament 142 igen szavazattal elfogadta az Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását, az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását és a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. A kormánypárti képviselők által benyújtott javaslat szerint Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti.

Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.

Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

A határozat értelmében az Országgyűlés megállapítja: Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból és mindent megtegyen a békéért. A parlament üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyar emberek véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásával kapcsolatban. Egyben felszólítja a kormányt: akadályozza meg, hogy Magyarország és a magyar emberek pénzét, illetve a Magyarországnak és a magyar embereknek jogszerűen járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék.

