Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

országgyűlésukrajnaeurópai unióháború

Az Országgyűlés nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására és háborús finanszírozására

Döntöttek az országgyűlési képviselők a kormánypártok határozati javaslatáról, amely elutasítja az ukrajnai háború finanszírozását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását. Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne járuljon hozzá Ukrajna uniós tagságához.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 10:47
A parlament 142 igen szavazattal elfogadta az Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását, az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását és a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. A kormánypárti képviselők által benyújtott javaslat szerint Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
A kormánypártok elutasítják Ukrajna uniós tagságát (Fotó: AFP)

Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.

 

Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

A határozat értelmében az Országgyűlés megállapítja: Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból és mindent megtegyen a békéért. A parlament üdvözli, hogy a kormány nemzeti petíció formájában kéri ki a magyar emberek véleményét Ukrajna további háborús finanszírozásával kapcsolatban. Egyben felszólítja a kormányt: akadályozza meg, hogy Magyarország és a magyar emberek pénzét, illetve a Magyarországnak és a magyar embereknek jogszerűen járó uniós forrásokat Ukrajnába vigyék.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

