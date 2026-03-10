Az utolsó távozók – volt aki a végsőkig ragaszkodott otthonához, a romba dőlt városhoz

Az évekig tartó ostrom és a folyamatos tüzérségi támadások következtében Avgyijivka szinte teljesen megsemmisült. Az egykori ipari központ, amely a Donbasz egyik jelentős iparvárosa volt, összeomlott a háborúban.

Az utolsó távozók – volt, aki a végsőkig ragaszkodott az otthonához, a háború során romba dőlt városhoz. A képen: Avgyiivka (Fotó: Anadolu/Ali Cura)

A városnak, békeidőben, jól kiépített infrastruktúrája volt. A lakótelepek és családi házas övezetek, iskolák és kórházak, kulturális intézmények, ipari létesítmények mind hozzájárultak a kisváros fejlődéséhez és működéséhez.

2014-ben kirobbant donbaszi konfliktus során Avgyijivka az ukrán ellenőrzés alatt maradt, miközben a közeli Donyeck a szakadár erők kezére került. Emiatt a város gyakorlatilag frontvonalbeli településsé vált. Ebben az időszakban lövészárkok és erődítések épültek a város körül, és rendszeres tüzérségi csaták zajlottak a környéken.