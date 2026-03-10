Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

orosz-ukrán háborúeurópaipusztulásváros

Az utolsó távozók – volt aki a végsőkig ragaszkodott otthonához, a romba dőlt városhoz

A város háború előtti, több mint harmincezer fős lakosságának nagy része elhagyta Avgyijivkát, amely teljesen megsemmisült. A Donyecktől kevesebb mint tíz kilométerre, északra fekvő ipari központért folyó csata a négy éve tartó orosz–ukrán háború egyik legvéresebb összecsapása volt. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy a város második Bahmuttá válhat.

2026. 03. 10.
Az utolsó távozók - volt aki a végsőkig ragaszkodott otthonához, a romba dőlt városhoz Fotó: ALI CURA Forrás: ANADOLU
Az évekig tartó ostrom és a folyamatos tüzérségi támadások következtében Avgyijivka szinte teljesen megsemmisült. Az egykori ipari központ, amely a Donbasz egyik jelentős iparvárosa volt, összeomlott a háborúban.

Az utolsó távozók - volt aki a végsőkig ragaszkodott otthonához, a háború során romba dőlt városhoz A képen: Avgyiivka Fotó: ALI CURA / ANADOLU
Az utolsó távozók – volt, aki a végsőkig ragaszkodott az otthonához, a háború során romba dőlt városhoz. A képen: Avgyiivka (Fotó: Anadolu/Ali Cura)

A városnak, békeidőben, jól kiépített infrastruktúrája volt. A lakótelepek és családi házas övezetek, iskolák és kórházak, kulturális intézmények, ipari létesítmények mind hozzájárultak a kisváros fejlődéséhez és működéséhez.

2014-ben kirobbant donbaszi konfliktus során Avgyijivka az ukrán ellenőrzés alatt maradt, miközben a közeli Donyeck a szakadár erők kezére került. Emiatt a város gyakorlatilag frontvonalbeli településsé vált. Ebben az időszakban lövészárkok és erődítések épültek a város körül, és rendszeres tüzérségi csaták zajlottak a környéken.

Ennek ellenére a város működött tovább, a kokszgyár termelt, az iskolák működtek, és a civil lakosság jelentős része a településen maradt.

A háború kezdetén, 2022 februárjában, Avgyijivka stratégiai jelentősége jelentősen megnőtt. A város fontos ukrán védelmi ponttá vált, amely akadályozta az orosz erők előrenyomulását Donyeck környékén.

A települést intenzív támadások érték, légicsapásokkal és tüzérségi támadásokkal is meg kellett küzdeniük a helyieknek és a fronton harcoló katonáknak. A harcok fokozatosan rombolták le a város infrastruktúráját.

2023 és 2024 során Avgyijivka körül az egyik legintenzívebb csata bontakozott ki. Az orosz erők több irányból próbálták bekeríteni a várost, miközben az ukrán hadsereg hosszú ideig tartotta állásait. A város épületeinek nagy része ekkor semmisült meg.

A várost tönkretette a háború

Avgyijivka az ostrom során szinte teljesen romba dőlt. A harcok intenzitása miatt sok épület összeomlott vagy kiégett, lakhatatlanná váltak a házak, működésképtelenné az iskolák, óvodák, kórházak, a közműszolgáltatások nem voltak elérhetők és az ipari létesítményekben keletkezett károk is ellehetetlenítették a termelést.

A város egyes részei annyira elpusztultak, hogy a település térképe is alig volt felismerhető.

A város utcái elhagyatottá váltak, az épületek többsége súlyosan megsérült vagy teljesen megsemmisült.

A CNN beszámolt egy esetről, amelyet két rendőr testkamerája rögzített. Egy ősz hajú idős férfit arról próbáltak meggyőzni, hogy hagyja el a várost. A férfit, telefonon keresztül, felnőtt lánya is megpróbálta meggyőzni arról, hogy távozzon szeretett városából, amely a háború miatt életveszélyessé vált és pusztulásnak indult.

Nem megyek sehova

– mondta a férfi, akinek lány kétségbeesetten könyörgött azért, hogy apja egyezzen bele a kimenekítésbe.

Egy rendőr különleges feladata volt, hogy segítse a veszélyben lévő civileket elmenekülni a városból. Sok idős embert, de gyerekeket is evakuáltak. Sokan a végsőkig ellenálltak, próbáltak maradni a romba dőlő, kiürülő városban, és kitartottak, amíg csak lehetett. A tüzérségi támadások után azonban már alig maradt valami, amihez ragaszkodni lehetett.

A támadásokról készült felvételek rendkívüli pusztításról tanúskodtak: több épület teljesen összeomlott, a családi házak többsége pedig romhalmazzá vált. Műholdfelvételeken is látható volt, hogyan vált a földdel egyenlővé a háború miatt az egykor békés kisváros.

Borítókép: Az utolsó távozók – volt aki a végsőkig ragaszkodott otthonához, a romba dőlt városhoz A képen: Avgyiivka (Fotó: AFP)

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

