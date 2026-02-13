A háború nap mint nap újabb életeket követel, családok gyászolják szeretteiket + videó

Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

A háború nap mint nap újabb életeket követel. Fiatalokét és idősebbekét, férfiakét és nőkét is, akik fegyvert fogtak, majd a frontvonalon maradtak. A Kyiv Independent négy, az elmúlt évben a háború áldozatául esett nő történetét mutatta be bajtársaikkal és ismerőseikkel készített interjúk alapján.

Sebők Barbara
2026. 02. 13. 13:26
A háború nap mint nap újabb életeket követel Forrás: AFP
A háborúban nap mint nap újabb családok veszítik el szeretteiket. A bajtársak visszaemlékezéseiből kirajzolódik, milyen sors jutott azoknak, akik a harctéren próbáltak helytállni, és végül nem tértek vissza – írja a Kyiv Independent.

A háborúban nap mint nap újabb családok veszítik el szeretteiket
A háborúban nap mint nap újabb családok veszítik el szeretteiket, nők tízezrei szolgálnak a hadseregben Fotó: AFP

A háború nap mint nap újabb életeket követel

A hivatalos adatok szerint nők tízezrei szolgálnak az ukrán hadseregben, közülük több ezren közvetlenül a frontvonalon. Arról azonban nincs kimutatás, közülük hányan estek el. A veszteségekről leginkább bajtársak bejegyzéseiből és az interneten terjedő megemlékezésekből lehet képet alkotni. A Kyiv Independentnek nyilatkozó Katerina Prijmak, a Női Veteránok Mozgalmának vezetője úgy fogalmazott: ezek a halálesetek megmutatják, mennyire aktívak a nők a háborúban.

Ukrajna továbbra is gyászolja a mindössze 26 éves drónpilótát, akit január 1-jén ért halálos találat a délkelet-zaporizzsjai frontszakaszon egy orosz dróntámadás során. 

Egysége odaadó, bátor harcosként búcsúzott tőle, aki szerintük nemcsak katona volt, hanem meghatározó kulturális személyiség is.

Csornohorszkát társai rendkívül céltudatos emberként írták le. Amikor épp nem bevetésen volt, művészeti projekteken dolgozott, és következetesen a kiszolgáltatott emberek védelmét tartotta szem előtt. Egy bajtársa, Vlagyiszlav arról beszélt, hogy mindig ott volt benne a lelkesedés és a tenni akarás szikrája. A nő 2024-ben csatlakozott az Ukrán Önkéntes Hadsereghez. 

Egy korábbi interjúban azt mondta: egy idő után ráébredt, nem tudna együtt élni azzal, ha elveszítene valakit, miközben ő távol marad a harcoktól.

Egy ötvenéves orvos története szintén megrázta az országot. A felnőtt lányát nevelő nő már 2014-ben önkénteskedni kezdett, miután elmenekült a megszállt luhanszki régióból, később pedig csatlakozott egy elit drónegységhez.

Ötvenedik születésnapján azt írta: ott van, ahol lennie kell.

A „Lagertha” hívójelű nő 2025 novemberében, Pokrovszk térségében vesztette életét. Egy irányított légibomba csapódott be a közelében, és mire a tábori kórházba vitték, már nem tudtak rajta segíteni – mondta el bajtársa.

Társai szerint a legkeményebb körülmények között is igyekezett emberi maradni. 

Főzött, lelket öntött a többiekbe, figyelt arra, hogy legalább néhány pillanatra elviselhetőbbé tegye a front kegyetlenségét.

Bár viszonylag kevés katonai tapasztalata volt, gyorsan tanult. Kritikus helyzetekben nyugodt maradt, és mindent megtett a sebesültekért – emlékezett vissza barátja.

A 19 éves Darja Lopatina az Azov Brigád kötelékében szolgált elektronikai hadviselési mérnökként, és 2025 szeptemberében a keleti fronton vesztette életét. 

Bajtársa, Gaus szerint az utolsó pillanatig dolgozott, és kivételes tehetségével hamar kiemelkedett a szakemberek közül. Bár karrier várhatta volna egy minisztériumban vagy akár a hadiiparban, ő tudatosan a frontszolgálatot választotta. Társai úgy látták, lelkiismerete nem engedte, hogy külföldre menjen vagy kívülről figyelje az eseményeket – inkább kész volt az életét is feláldozni egy nagyobb cél érdekében.

A 24 éves, Belarussziában született Marija Zajceva 2023-ban csatlakozott az ukrán szárazföldi erőkhöz, miután hazájában részt vett a kormányellenes tüntetéseken, és elhagya az országot.

A demonstrációk során korábban súlyosan megsérült egy gránáttól, több műtéten esett át, majd külföldön folytatták a kezelését. Orvosként szolgált, és 2025 januárjában, közvetlenül a 24. születésnapját követően Pokrovszk közelében vesztette életét.

Bajtársai szerint rendíthetetlenül hitt abban, hogy az Ukrajnában vívott háború után egyszer hazájában is harcolhat. Nyíltságát, őszinteségét és meggyőződéséhez való hűségét mindenki tisztelte, parancsnokai pedig végül engedték, hogy közvetlenül a frontvonalon lássa el a sebesülteket. 

Az ukrajnai háború áldozatainak száma történelmi méreteket ölt

Borítókép: Elesett ukrán katona hátrahagyott csizmája, illusztráció (Fotó: AFP)

