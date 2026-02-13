A háború nap mint nap újabb életeket követel, családok gyászolják szeretteiket + videó

A háborúban nap mint nap újabb családok veszítik el szeretteiket. A bajtársak visszaemlékezéseiből kirajzolódik, milyen sors jutott azoknak, akik a harctéren próbáltak helytállni, és végül nem tértek vissza – írja a Kyiv Independent.

A háború nap mint nap újabb életeket követel

A hivatalos adatok szerint nők tízezrei szolgálnak az ukrán hadseregben, közülük több ezren közvetlenül a frontvonalon. Arról azonban nincs kimutatás, közülük hányan estek el. A veszteségekről leginkább bajtársak bejegyzéseiből és az interneten terjedő megemlékezésekből lehet képet alkotni. A Kyiv Independentnek nyilatkozó Katerina Prijmak, a Női Veteránok Mozgalmának vezetője úgy fogalmazott: ezek a halálesetek megmutatják, mennyire aktívak a nők a háborúban.

Ukrajna továbbra is gyászolja a mindössze 26 éves drónpilótát, akit január 1-jén ért halálos találat a délkelet-zaporizzsjai frontszakaszon egy orosz dróntámadás során.

Egysége odaadó, bátor harcosként búcsúzott tőle, aki szerintük nemcsak katona volt, hanem meghatározó kulturális személyiség is.