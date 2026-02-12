támadáscsaládorosz-ukrán háborútragédia

Drón ölt Ukrajnában: három gyermek holttestét húzták ki a romok alól +videó

Egy családi ház vált a háború következő célpontjává a Harkiv megyei Bogoduhovban: az éjszakai dróntámadás után négy ember, köztük három kisgyermek maradt a romok alatt. A támadás során a család otthona egy pillanat alatt lett semmivé, a szörnyű tragédiában egy 34 éves férfi, két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány meghalt. A támadásnak sérültjei is vannak, köztük egy várandós nő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 6:02
Egy orosz dróntámadásban az ukrán Bogoduhiv városban három gyermek és apjuk vesztette életét (Fotó: AFP)
Az orosz erők dróntámadást hajtottak végre a Harkiv megyei Bogoduhov városában, amely egy családi házat ért. A támadás következtében négy ember életét vesztette, köztük három gyermek, és többen megsérültek.

Romok alól húzták ki három kisgyermek holttestét Harkivban (Fotó: AFP)
Az orosz drón teljesen megsemmisítette az épületet, a keletkezett tűz mintegy 60 négyzetméteres területet érintett – közölte az Állami Katasztrófavédelem. 

A romok alatt egy 34 éves férfi, két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány rekedt; mindannyian életüket vesztették.

 A Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleg Szinegubov tájékoztatása szerint egy 35 éves várandós nő és egy 74 éves asszony megsérült – számolt be a Zn.ua.

A helyszínen mentők, műszaki mentők és kutyás egységek dolgoztak a következmények felszámolásán, emellett az állami katasztrófavédelem pszichológusait is bevonták a segítségnyújtásba.

Az orosz erők légibombákat dobtak a Donyecki területen található Szlovjanszkra is, ahol egy édesanya és 11 éves lánya meghalt, 

több mint egy tucat ember pedig megsérült.

