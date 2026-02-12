Drón ölt Ukrajnában: három gyermek holttestét húzták ki a romok alól +videó

Az orosz drón teljesen megsemmisítette az épületet, a keletkezett tűz mintegy 60 négyzetméteres területet érintett – közölte az Állami Katasztrófavédelem.

A romok alatt egy 34 éves férfi, két egyéves kisfiú és egy kétéves kislány rekedt; mindannyian életüket vesztették.

Last night, Russians again chose children as their target.



In Kharkiv, a Russian drone targeted a private home. Three young children were killed together with their father. The mother, pregnant and severely burned, is now fighting for her life in hospital. An entire family was… pic.twitter.com/Z5mzHckFMp — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) February 11, 2026

A Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleg Szinegubov tájékoztatása szerint egy 35 éves várandós nő és egy 74 éves asszony megsérült – számolt be a Zn.ua.