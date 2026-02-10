Az elmúlt négy hónapban végrehajtott orosz támadáshullámok következtében több százezer ember maradt áram és fűtés nélkül. A hárommilliós város, Kijev számára ez a háború kezdete óta a legpusztítóbb telet jelenti.
Így tette a háború elviselhetetlenné a mindennapokat Ukrajnában
Ukrajnában a háború nemcsak a fronton pusztít, hanem családok ezreinek mindennapjait teszi elviselhetetlenné. Fűtetlen lakásokban élő családok, kabátban alvó gyerekek, hidegtől legyengült idősek és betegek próbálnak túlélni mínusz húsz fokos éjszakákat áram és fűtés nélkül. Az ukrán fővárosban a legrosszabb a helyzet. Van, aki elmenekül, van, aki maradni kényszerül, mások metróállomásokon keresnek menedéket, de mindannyian ugyanazzal a bizonytalansággal szembesülnek: vajon meddig bírják még a háború okozta megpróbáltatásokat.
Egyesek elhagyták az otthonukat, mások kénytelenek fagypont közeli hőmérsékleten átvészelni a mindennapokat a lakásukban. Vannak, akik barátoknál találnak menedéket, míg mások a városszerte felállított, fűtött óriássátrakban keresnek oltalmat.
Az ukrán energiahálózat elleni szisztematikus támadások miatt számos lakás maradt áram nélkül, a fűtés pedig sok helyen hetek óta nem működik. Sokan villany és fűtés nélkül próbálják átvészelni a telet. Az épületek gyorsan áthűlnek, a lakásokban a hőmérséklet fagypont közelébe süllyed. Az emberek kabátban, sapkában, több réteg takaró alatt alszanak, és igyekeznek egyetlen helyiségbe húzódni.
Az éjszakai hőmérséklet gyakran mínusz húsz Celsius-fokig süllyed.
A hideg elől alig van menekvés. A vízellátás is gyakran akadozik, főzni sokszor csak hideg élelmiszerből lehet, a lift sem működik.
A legnehezebb helyzetben az idősek és a betegek vannak, de a hideg és a kilátástalanság szinte mindenkit érint. A hidegnek már halálos áldozatai is vannak.
Sokan éjszakára a metróállomásokra húzódnak be. Családok, gyerekek és idősek hálózsákokon, takarókon, felfújható matracokon töltik az éjszakát a föld alatt, miközben a településeket orosz támadások érik.
A Reuters legutóbbi cikke egy család mindennapi valóságán keresztül mutatja be a helyzet súlyosságát. A fűtetlen lakásokban a legegyszerűbb tevékenységek is nehézzé váltak: a ruhák napokig száradnak, és még akkor is nedves tapintásúak maradnak. Gyakran még a vécére leülni is túl hideg, zuhanyozásról pedig szó sem lehet. Egy nemrég tett látogatás alkalmával a konyhában mindössze két Celsius-fok volt, az ablak belső felületén pedig jég képződött. A hidegben beszélgető emberek lehelete is láthatóvá vált a levegőben.
Az ukrán energiahálózat elleni orosz csapások nem újak, az idei télen azonban a támadások léptéke nagyobb, miközben a hőmérséklet alacsonyabb.
Egy különösen súlyos, január 20-i támadást követően 5635 lakóépület – vagyis Kijev teljes lakásállományának csaknem fele – maradt fűtés nélkül az infrastruktúráért felelős minisztérium adatai szerint. Egy időpontban körülbelül egymillió fogyasztót választottak le egyszerre az elektromos hálózatról – közölte egy iparági forrás.
Borítókép: Metróban alszanak az emberek Kijevben (Fotó: AFP)
