Így tette a háború elviselhetetlenné a mindennapokat Ukrajnában

Egyesek elhagyták az otthonukat, mások kénytelenek fagypont közeli hőmérsékleten átvészelni a mindennapokat a lakásukban. Vannak, akik barátoknál találnak menedéket, míg mások a városszerte felállított, fűtött óriássátrakban keresnek oltalmat.

💔🇺🇦

Kyiv -15🥶

No power

No heat

Grocery stores closed

Kyiv residents fight to survive the cold

Supporting each other & holding on

Where are you world 😔

Az ukrán energiahálózat elleni szisztematikus támadások miatt számos lakás maradt áram nélkül, a fűtés pedig sok helyen hetek óta nem működik. Sokan villany és fűtés nélkül próbálják átvészelni a telet. Az épületek gyorsan áthűlnek, a lakásokban a hőmérséklet fagypont közelébe süllyed. Az emberek kabátban, sapkában, több réteg takaró alatt alszanak, és igyekeznek egyetlen helyiségbe húzódni.

A Kyiv resident shared how he stays warm inside a tent in his apartment, without electricity or heating.



A Kyiv resident shared how he stays warm inside a tent in his apartment, without electricity or heating.

"This is how we slept. And we slept really well. It's very warm and cozy here. But the condensation...our tent is wet. Since we only have power for about an hour a day, I'm…"

Az éjszakai hőmérséklet gyakran mínusz húsz Celsius-fokig süllyed.

This video breaks my heart—fucking Europe has been abandoning Ukraine for four years.



This video breaks my heart—fucking Europe has been abandoning Ukraine for four years.

Ice has formed everywhere in the entrance area of ​​an apartment complex in Kyiv because the heating isn't working after the Russian attacks.

A hideg elől alig van menekvés. A vízellátás is gyakran akadozik, főzni sokszor csak hideg élelmiszerből lehet, a lift sem működik.