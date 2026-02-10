A Vatikán közölte, hogy XIV. Leó pápa humanitárius segítséget juttatott Ukrajnába: összesen nyolcvan áramfejlesztőt, valamint több ezer darab egészségügyi eszközt és gyógyszert küldtek a lakosság megsegítésére – számolt be cikkében az Origo.
Orosz–ukrán háború: fontos lépésre szánta el magát a pápa
A Vatikán közlése szerint az egyházfő jelentős segélycsomagot küldött Ukrajna polgárainak megsegítése céljából. XIV. Leó nyolcvan áramfejlesztőt és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt adományozott a fagy által sújtott, súlyos helyzetbe került ukrán régiók számára, és további szállítmányokkal kívánják segíteni a rászorulókat.
A támogatás célja, hogy enyhítse a rendkívül hideg tél és a folyamatos támadások miatt kialakult nehéz körülményeket.
A segélycsomag összeállítása püspökök jelzései nyomán történt, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy az orosz erők energetikai létesítmények ellen irányuló csapásai, illetve az ország egész területén tapasztalható tartós fagy súlyos helyzetet teremtettek.
A generátorokat és az orvosi ellátmányt szállító három kamion Rómából, a Szent Zsófia-bazilikától indult el, majd megérkezett Fastivba és Kijevbe, amelyek az utóbbi időszak támadásai során jelentős károkat szenvedtek.
Az áramfejlesztők mellett nagy mennyiségű egészségügyi terméket is leszállítottak, többek között antibiotikumokat, gyulladáscsökkentő készítményeket, étrend-kiegészítőket és melatonint. A vatikáni illetékesek hangsúlyozták, hogy a melatonin iránt különösen nagy az igény, mivel a lakosságot a folyamatos légicsapások fokozott stressznek és alváshiánynak teszik ki.
A Szentszék tájékoztatása szerint már előkészítés alatt áll egy újabb segélyszállítmány is, amely gyógyszereket és élelmiszert tartalmaz majd.
Ezek elosztását Ukrajna egész területén az egyházi közösségek hálózatán keresztül szervezik meg.
Miután tavaly átvette a pápai szolgálatot, XIV. Leó egy igazságos és hosszú távon fenntartható béke létrehozását sürgette Ukrajnában, és felvetette, hogy a Vatikán helyszínként szolgálhatna a Kijev és Moszkva közötti egyeztetésekhez.
A kezdeményezést Volodimir Zelenszkij támogatta, az orosz vezetés azonban eddig elutasító álláspontot képviselt. A jelenlegi egyházfő még püspökként, a perui Chiclayóban szolgálva is határozottan elítélte Oroszország Ukrajna elleni teljes körű támadását.
Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)
