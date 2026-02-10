Orosz–ukrán háború: fontos lépésre szánta el magát a pápa

A támogatás célja, hogy enyhítse a rendkívül hideg tél és a folyamatos támadások miatt kialakult nehéz körülményeket.

A segélycsomag összeállítása püspökök jelzései nyomán történt, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy az orosz erők energetikai létesítmények ellen irányuló csapásai, illetve az ország egész területén tapasztalható tartós fagy súlyos helyzetet teremtettek.

A generátorokat és az orvosi ellátmányt szállító három kamion Rómából, a Szent Zsófia-bazilikától indult el, majd megérkezett Fastivba és Kijevbe, amelyek az utóbbi időszak támadásai során jelentős károkat szenvedtek.

Az áramfejlesztők mellett nagy mennyiségű egészségügyi terméket is leszállítottak, többek között antibiotikumokat, gyulladáscsökkentő készítményeket, étrend-kiegészítőket és melatonint. A vatikáni illetékesek hangsúlyozták, hogy a melatonin iránt különösen nagy az igény, mivel a lakosságot a folyamatos légicsapások fokozott stressznek és alváshiánynak teszik ki.

A Szentszék tájékoztatása szerint már előkészítés alatt áll egy újabb segélyszállítmány is, amely gyógyszereket és élelmiszert tartalmaz majd.

Ezek elosztását Ukrajna egész területén az egyházi közösségek hálózatán keresztül szervezik meg.