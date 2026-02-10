Szergej Lavrov arra kérte az embereket, hogy ne legyenek túlzottan lelkesek Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomása miatt – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.
Szergej Lavrov szerint még hosszú út vezet a békéig
Az orosz külügyminiszter véleménye szerint nem indokolt túlzott lelkesedéssel fogadni Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomását. Szergej Lavrov hangsúlyozta: bár a béke elérése a cél, az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások még korántsem értek a végükhöz.
Nincs szükség túlzott lelkesedésre az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomásával kapcsolatban. Az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások folyamatban vannak, és még hosszú út áll előttük
– jelentette ki Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov.
„Ezt már többször elmondtuk: nem engedhetjük meg magunknak, hogy lelkesen értelmezzük a történteket – azt, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump rendreutasította az európaiakat, Volodimir Zelenszkijt, és azt követeli, hogy engedelmeskedjenek… Mindez rendben van, ha békét akarunk elérni Ukrajnában, de még nem tartunk ott. A tárgyalások folynak; a második fordulóra Abu Dzabiban került sor – még hosszú út áll előttünk” – mondta egy interjúban az NTV-nek a Diplomaták Napja alkalmából.
A munkacsoport zárt ajtók mögötti tárgyalásaira – amelyekben Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői vettek részt – a múlt héten került sor.
Az első tárgyalási fordulót január 23-án és 24-én tartották.
Sikerült megállapodni a béketárgyalások előző körében
Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről – közölte Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja. Witkoff a közösségi oldalán számolt be a fejleményről, hangsúlyozva, hogy az eredmény az Abu-Dzabiban zajló, részletes és produktív béketárgyalásoknak köszönhető.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
