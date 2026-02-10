Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Szergej LavrovUkrajnabéketárgyalás

Szergej Lavrov szerint még hosszú út vezet a békéig

Az orosz külügyminiszter véleménye szerint nem indokolt túlzott lelkesedéssel fogadni Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomását. Szergej Lavrov hangsúlyozta: bár a béke elérése a cél, az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások még korántsem értek a végükhöz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 8:52
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szergej Lavrov arra kérte az embereket, hogy ne legyenek túlzottan lelkesek Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomása miatt – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

Szergej Lavrov nyugalomra intett, szerinte még hosszú az út a béketárgyalások kapcsán
Szergej Lavrov nyugalomra intett, szerinte még hosszú az út a béketárgyalások kapcsán Fotó: AFP

Nincs szükség túlzott lelkesedésre az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomásával kapcsolatban. Az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások folyamatban vannak, és még hosszú út áll előttük 

– jelentette ki Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov.

„Ezt már többször elmondtuk: nem engedhetjük meg magunknak, hogy lelkesen értelmezzük a történteket – azt, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump rendreutasította az európaiakat, Volodimir Zelenszkijt, és azt követeli, hogy engedelmeskedjenek… Mindez rendben van, ha békét akarunk elérni Ukrajnában, de még nem tartunk ott. A tárgyalások folynak; a második fordulóra Abu Dzabiban került sor – még hosszú út áll előttünk” – mondta egy interjúban az NTV-nek a Diplomaták Napja alkalmából.

A munkacsoport zárt ajtók mögötti tárgyalásaira – amelyekben Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői vettek részt – a múlt héten került sor.

Az első tárgyalási fordulót január 23-án és 24-én tartották. 

Sikerült megállapodni a béketárgyalások előző körében

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről – közölte Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja.  Witkoff a közösségi oldalán számolt be a fejleményről, hangsúlyozva, hogy az eredmény az Abu-Dzabiban zajló, részletes és produktív béketárgyalásoknak köszönhető.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu