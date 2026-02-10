Nincs szükség túlzott lelkesedésre az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Európára és Ukrajnára gyakorolt nyomásával kapcsolatban. Az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások folyamatban vannak, és még hosszú út áll előttük

– jelentette ki Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov.

„Ezt már többször elmondtuk: nem engedhetjük meg magunknak, hogy lelkesen értelmezzük a történteket – azt, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump rendreutasította az európaiakat, Volodimir Zelenszkijt, és azt követeli, hogy engedelmeskedjenek… Mindez rendben van, ha békét akarunk elérni Ukrajnában, de még nem tartunk ott. A tárgyalások folynak; a második fordulóra Abu Dzabiban került sor – még hosszú út áll előttünk” – mondta egy interjúban az NTV-nek a Diplomaták Napja alkalmából.

A munkacsoport zárt ajtók mögötti tárgyalásaira – amelyekben Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői vettek részt – a múlt héten került sor.

Az első tárgyalási fordulót január 23-án és 24-én tartották.