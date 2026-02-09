Lavrov szerint eldőlt: Moszkva nem lát ígéretes jövőt

Ebből adódóan Ukrajna ügye mellett, amire számítottunk is, a gazdaság terén sem látunk ígéretes jövőt

– fogalmazott az orosz külügyminiszter. Leszögezte azt is: Oroszország nyitott maradt az együttműködésre minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is, de olyan helyzetekben, amikor az amerikaiak mesterséges gátakat építenek, Oroszország kénytelen újabb, védettebb lehetőségeket teremteni a BRICS-országokkal folytatott együttműködés biztosítására.

A BRICS csoportot 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, majd később a Dél-afrikai Köztársaság is csatlakozott hozzá. 2024 elején Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült ki a szövetség BRICS+ néven. Lavrov közvetetten azt is az Egyesült Államok szemére vetette az interjúban, hogy az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban nem tartja magát ahhoz, amiről tavaly augusztusban Alaszkában megállapodás született. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Anchorage-ben megállapodott az ukrajnai konfliktus megoldását szolgáló alapelvekről – idézte fel a külügyminiszter.

Az Egyesült Államok most visszatáncolt ettől

– mondta Lavrov. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz külügyminiszter azzal vádolta meg az európai országokat, hogy mindent megtesznek a béketörekvések akadályozása érdekében, beleértve a Trump-adminisztráció kezdeményezéseit is.