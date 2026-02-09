Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

orosz-ukrán háborúPutyinLavrov

Európa teljes körű háborúra számíthat: Moszkva konkrét bejelentést tett

Lavrov keményen figyelmeztette a kontinenst. Ha az európai országok ténylegesen megtámadják Oroszországot, Moszkva nem korlátozott művelettel, hanem teljes körű háborúval, minden rendelkezésre álló eszközzel válaszol – jelentette ki az orosz külügyminiszter egy interjúban, hangsúlyozva, hogy ez az elnök egyértelmű álláspontja az orosz katonai doktrína szerint.

Kozma Zoltán
2026. 02. 09. 6:28
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NTV csatornának adott interjújában kemény figyelmeztetést intézett Európához. Azt mondta, amennyiben Európa valóban megvalósítaná az Oroszország elleni háborúra való felkészülésről szóló fenyegetéseit és támadást indítana az Oroszországi Föderáció ellen, akkor az orosz válasz nem korlátozott különleges katonai művelet lesz, hanem teljes értékű katonai válasz minden rendelkezésre álló eszközzel, az orosz katonai doktrínáknak megfelelően. 

Európa kemény figyelmeztetést kapott Moszkvától (Fotó: AFP)
Lavrov szerint az orosz elnök egyértelműen kijelentette: ilyen esetben nem lesz szó csak részleges műveletről, hanem minden létező eszközt bevetnek.

Az utóbbi években példátlan mértékű NATO-aktivitás zajlik Oroszország nyugati határai mentén, amit a szövetség az agresszió visszatartásaként magyaráz, Moszkva azonban fenyegetésként értékeli az európai erőnövelést. 

Oroszország többször kifejezte aggodalmát, ugyanakkor jelezte, hogy nyitott a NATO-val való párbeszédre, de csak egyenlő feltételek mellett, és elvárja, hogy a Nyugat felhagyjon a kontinens militarizálásával. 

Európa Putyinnal riogat

Vlagyimir Putyin elnök többször hangsúlyozta, hogy Oroszország nem tervez senkit megtámadni, a nyugati politikusok ennek ellenére rendszeresen riogatják saját lakosságukat egy állítólagos orosz fenyegetéssel, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémáikról.

Szergej Lavrov szerint Európa ne számítson korlátozott orosz válaszra, ha megtámadja az országot – az teljes körű háborút jelentene az orosz doktrína szerint.

Ez egy teljes körű katonai válasz lesz, minden rendelkezésre álló eszközzel, az ebben a kérdésben kidolgozott doktrinális dokumentumokkal összhangban

 – mondta az NTV csatornának adott interjúban a külügyminiszter.

