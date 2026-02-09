Európa teljes körű háborúra számíthat: Moszkva konkrét bejelentést tett

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NTV csatornának adott interjújában kemény figyelmeztetést intézett Európához. Azt mondta, amennyiben Európa valóban megvalósítaná az Oroszország elleni háborúra való felkészülésről szóló fenyegetéseit és támadást indítana az Oroszországi Föderáció ellen, akkor az orosz válasz nem korlátozott különleges katonai művelet lesz, hanem teljes értékű katonai válasz minden rendelkezésre álló eszközzel, az orosz katonai doktrínáknak megfelelően.

Európa kemény figyelmeztetést kapott Moszkvától (Fotó: AFP)

Lavrov szerint az orosz elnök egyértelműen kijelentette: ilyen esetben nem lesz szó csak részleges műveletről, hanem minden létező eszközt bevetnek.