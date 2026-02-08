Deutsch Tamás: Magyar Péter olyan dologra vetemedett, amire a rendszerváltoztatás óta nem volt példa

Deutsch Tamás szerint amit Magyar Péter csinált, az nem egyszerűen a magyarok elárulása, hanem talán még annál is több. „Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ez az alak úgy, ahogy van, méltatlan a közbizalomra.”

„A történet egyik része jól ismert. A budai zsúrpubi az EP-választási kampányban hosszú hónapokig torka szakadtából üvöltve roadshow-zta körbe az országot azzal, hogy ő azonnal el fogja törölni ezt a szerinte kiváltságot jelentő rusnya mentelmi jogot. Aztán történt, hogy csatak részegen egy diszkóbotrány csúcspontján ellopott egy telefont és azt a Dunába dobta. Ez köztörvényes bűncselekmény, ezért nyomozás indult, és az ügyészség annak rendje és módja szerint magyar mentelmi jogának a felfüggesztését kezdeményezte” – idézte fel a EP-képviselő.

Na, ettől a ponttól már minden erejével azon volt Magyar, hogy a mentelmi joga mögé bújhasson és így kimenekítsék őt Brüsszelben a büntetőjogi felelősségre vonás alól

– mutatott rá.

Magyar buzgó képviselője Brüsszel minden rettenetes elvárásának, brüsszeli gazdái pedig fenntartották a mentelmi jogát. Done

– tette hozzá.