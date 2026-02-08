deutsch tamásmagyar péterilaria salis

Deutsch Tamás: Magyar Péter olyan dologra vetemedett, amire a rendszerváltoztatás óta nem volt példa

Magyar Péter a távolmaradásával közvetlenül és személyesen segítette a magyarokat félholtra verő terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartását – hívta fel a figyelmet a Fidesz EP-képviselője. Deutsch Tamás szerint amit Magyar Péter csinált, az nem egyszerűen a magyarok elárulása, hanem talán még annál is több.

Munkatársunktól
2026. 02. 08. 22:58
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Oláh Tamás
Magyar Péter olyan dologra vetemedett, amire a rendszerváltoztatás óta nem volt példa – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Deutsch Tamás szerint amit Magyar Péter csinált, az nem egyszerűen a magyarok elárulása, hanem talán még annál is több
Deutsch Tamás szerint amit Magyar Péter csinált, az nem egyszerűen a magyarok elárulása, hanem talán még annál is több (Fotó: AFP)

Azért, hogy a saját bőrét mentse, képes volt arra, hogy egy magyar embereket félholtra verő kommunista terroristával lepaktáljon, futni hagyja – emlékeztetett.

Jól ismert ugye az a mondás: »ez több, mint bűn: ez hiba«

– emelte ki.

Deutsch Tamás szerint amit Magyar Péter csinált, az nem egyszerűen a magyarok elárulása, hanem talán még annál is több. „Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ez az alak úgy, ahogy van, méltatlan a közbizalomra.”

„A történet egyik része jól ismert. A budai zsúrpubi az EP-választási kampányban hosszú hónapokig torka szakadtából üvöltve roadshow-zta körbe az országot azzal, hogy ő azonnal el fogja törölni ezt a szerinte kiváltságot jelentő rusnya mentelmi jogot. Aztán történt, hogy csatak részegen egy diszkóbotrány csúcspontján ellopott egy telefont és azt a Dunába dobta. Ez köztörvényes bűncselekmény, ezért nyomozás indult, és az ügyészség annak rendje és módja szerint magyar mentelmi jogának a felfüggesztését kezdeményezte” – idézte fel a EP-képviselő.

Na, ettől a ponttól már minden erejével azon volt Magyar, hogy a mentelmi joga mögé bújhasson és így kimenekítsék őt Brüsszelben a büntetőjogi felelősségre vonás alól

– mutatott rá.

Magyar buzgó képviselője Brüsszel minden rettenetes elvárásának, brüsszeli gazdái pedig fenntartották a mentelmi jogát. Done

– tette hozzá.

„De ennek a piszkos politikai paktumnak van egy, az eddigieknél is gusztustalanabb része. Magyar Péter ugyanis annak érdekében, hogy a saját bőrét mentse, hogy fenntartsák a mentelmi jogát, képes volt még egy olyan piszkos politikai alkuban is részt venni, amelyben a néppárt mellett az EP baloldala is segítette őt a mentelmi joga fenntartásában, cserébe pedig személyesen ő és az összes Tiszás képviselője, meg persze a néppárt döntő része kimenekített egy kommunista terroristát a felelősségre vonás alól” – hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Azt a kommunista terroristát, Ilaria Salist, aki a bűntársaival együtt találomra kiválasztott áldozataira hátulról rátámadva, viperával vert félholtra magyarokat Budapest utcáin

– mutatott rá.

Vajon mi mindenre képes az az ember, aki azért, hogy a saját bőrét mentse, kész magyar embereket félholtra verő kommunista terroristával is lepaktálni? Mire képes az az ember, aki ahelyett, hogy a félholtra vert honfitársai és azok családtagjai mellett állna ki, ahelyett hogy azt követelné, hogy ez a kommunista terrorista gazember bíróság elé álljon, képes volt arra, hogy személyesen segítsen neki, hogy elkerülhesse a felelősségre vonást

– tette fel a költői kérdéseket az EP-képviselő.

Ugyanis az történt, hogy egyetlenegy szavazaton múlt csupán az, hogy fenntartották Salis mentelmi jogát, és így ne lehessen felelősségre vonni őt a bíróságon

– hangsúlyozta.

„A helyzet világos: Magyar Péter eldönthette, hogy a saját honfitársai vagy a magyarokat félholtra verő kommunista terrorista mellé áll. És a budai zsúrpubi a kommunista terroristát választotta, hogy mentse a saját bőrét. Ha Magyar Péter kiállt volna a saját honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg a büntetőjogi felelősségre vonást a magyarok félholtra verése miatt” – hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter ugyanis a távolmaradásával közvetlenül és személyesen segítette a magyarokat félholtra verő terroristát. Ilaria Salis egy aljas terrorista, és Magyar Péternek, meg a tiszásoknak köszönhetően kerülhette el a bírósági felelősségre vonást. Ez letagadhatatlan. És erre nincsenek szavak. Ennyi

– zárta bejegyzését Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

