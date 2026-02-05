Salis újra támad: kirakatperről beszél, miközben első fokon nyolc évre ítélték antifa társát Budapesten

Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadtak és megvertek több olyan embert, akikről azt feltételezték, hogy szélsőjobboldaliak. Az antifa per vádlottjára első fokon nyolc év fegyházbüntetést szabott ki a bíróság. Ilaria Salis korábban több alkalommal kifejezte szolidaritását a nembináris Maja T. iránt. A politikus a budapesti per megkezdését megelőzően jelezte az X-en közzétett bejegyzésében, hogy nem vár jó híreket Maja T. és Gabriele M. ítélethirdetése kapcsán. Szerinte egy olyan országban, ahol az antifasizmust terrorizmusnak tekintik, ahol „a kormányfő nyíltan azt állítja, hogy politikai rendszere illiberális demokrácia, ahol az alapvető jogok tiszteletben tartása és a hatalmi ágak szétválasztásának elve egyre kevésbé működik, elképzelhetetlen, hogy a politikai ellenfelekkel szemben tisztességes tárgyalásra kerüljön sor”.

Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

Salis később azt mondta, nem kétséges, hogy a Maja T. és Gabriele M. elleni eljárás valójában az antifasiszták elleni kirakatper.

A Zöldek és Szocialisták Szövetsége párt európai parlamenti képviselője azzal vádolja az Orbán-kormányt, hogy nagymértékben befolyásolja és irányítja az antifák elleni eljárásokat. Ezt azzal támasztja alá, hogy a vádlottak elleni bizonyítékok nem mérvadóak, hiszen a két illetőt sem az áldozatok, sem a tanúk nem azonosították.