Salis újra támad: kirakatperről beszél, miközben első fokon nyolc évre ítélték antifa társát Budapesten

Ilaria Salis keményen bírálta, hogy a Fővárosi Törvényszék szerdán elítélte Maja T. német származású antifát. Az olasz szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő továbbra is azzal vádolja Magyarországot, hogy bosszút áll politikai ellenfelein. Közben az olasz sajtó emlékezteti Salist, hogy mi várt volna rá, ha nem menekül mentelmi joga mögé.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 05. 14:58
Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO Forrás: NurPhoto
Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadtak és megvertek több olyan embert, akikről azt feltételezték, hogy szélsőjobboldaliak. Az antifa per vádlottjára első fokon nyolc év fegyházbüntetést szabott ki a bíróság. Ilaria Salis korábban több alkalommal kifejezte szolidaritását a nembináris Maja T. iránt. A politikus a budapesti per megkezdését megelőzően jelezte az X-en közzétett bejegyzésében, hogy nem vár jó híreket Maja T. és Gabriele M. ítélethirdetése kapcsán. Szerinte egy olyan országban, ahol az antifasizmust terrorizmusnak tekintik, ahol „a kormányfő nyíltan azt állítja, hogy politikai rendszere illiberális demokrácia, ahol az alapvető jogok tiszteletben tartása és a hatalmi ágak szétválasztásának elve egyre kevésbé működik, elképzelhetetlen, hogy a politikai ellenfelekkel szemben tisztességes tárgyalásra kerüljön sor”.

Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő
Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

Salis később azt mondta, nem kétséges, hogy a Maja T. és Gabriele M. elleni eljárás valójában az antifasiszták elleni kirakatper.

A Zöldek és Szocialisták Szövetsége párt európai parlamenti képviselője azzal vádolja az Orbán-kormányt, hogy nagymértékben befolyásolja és irányítja az antifák elleni eljárásokat. Ezt azzal támasztja alá, hogy a vádlottak elleni bizonyítékok nem mérvadóak, hiszen a két illetőt sem az áldozatok, sem a tanúk nem azonosították. 

A per előtt Salis követelte, hogy Maja T.-t adják át Németországnak, hogy tisztességes eljárásban lehessen része. Hangsúlyozta, egyetlen antifát sem szabad kiadni Magyarországnak. 

Maja T. és Gabriele M. elítélését követően Ilaria Salis újra megszólalt a közösségi médiában, ahol ismét Magyarországot támadta. Egy videóüzenetet tett közzé, melyben azt állítja, hogy a két illető ügyében hozott ítélet valójában egy kirakatper eredménye. 

Az olasz sajtó kiemelt figyelemmel követte a magyar bíróság által elítélt német antifasiszta ügyét. Több lap az „olasz Salis-ügy” német megfelelőjeként hivatkozott az eljárásra. Egyes sajtóorgánumok arra hívták fel a figyelmet, hogy Maja T. elítélése után világossá vált: mentelmi jog nélkül Ilaria Salist is többéves letöltendő börtönbüntetés fenyegetné.

A baloldali olasz sajtó kirakatpernek nevezte az eljárást, és azt hangsúlyozta, hogy a vádlottakat szerintük méltatlan körülmények között tartották fogva a budapesti börtönben, megítélésük szerint politikai nyomásgyakorlás zajlott. A jobboldali lapok ezzel szemben felidézték: három évvel ezelőtt az antifa vádlottak brutális támadásokat hajtottak végre Budapesten ártatlan járókelők ellen, az ítéletet pedig a törvényes rend helyreállításaként értékelték.

Az Il Giornale párhuzamot vont az európai parlamenti képviselő Ilaria Salis és az elítélt német antifa helyzete között. Míg Salis bajtársát nyolc év börtönre ítélték, addig az olasz aktivista európai parlamenti mandátumot szerzett, mintegy 8500 eurós fizetéssel és további juttatásokkal, mentelmi jogát pedig pajzsként használja az igazságszolgáltatás ellen – írta a jobboldali lap. A cikk egyben bírálta az olasz baloldalt is, amely Salist kiszabadította a budapesti börtönből, hősként ünnepelte, miközben a mostani bírósági döntés szerint cselekménye súlyos bűncselekménynek minősülne.

Az olasz lapok idézték Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt is, aki emlékeztetett: a magyar állampolgárok ellen politikai indíttatásból elkövetett brutális támadások miatt elítélt német antifa Ilaria Salis bűntársa volt.

Az olasz sajtó arról is beszámolt, hogy az olasz szélsőbaloldali mozgalmak bosszúhadjáratot hirdettek. Az antifák országszerte tüntetésekre készülnek Maja T. és Gabriele M. elítélése miatt. A budapesti ítélethozatal ellen olasz és német radikális csoportok is tiltakoznak, több olasz városban készülnek megmozdulások.

Az olasz antifák politikai bosszúnak minősítették az ítéletet, ezért utcai felvonulásokat és szolidaritási akciókat jelentettek be. Nem zárható ki, hogy a demonstrációk az olaszországi magyar külképviseletek közelében is megjelennek. A sajtó szerint fennáll a veszélye annak is, hogy a radikális csoportok megmozdulásai erőszakos összecsapásokba torkollnak, hasonlóan a hétvégén Torinóban történtekhez. A tiltakozók a Budapesten elítélt két antifa szabadon bocsátását követelik.

Az aktivisták közlése szerint február 14-én Milánóban kezdik meg a szervezkedést, két nappal korábban pedig a Pisai Egyetem egyik melléképületében tartanak találkozót. Rómában február 21-re országos demonstrációt terveznek. 

Borítókép: Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő (Fotó: AFP)

