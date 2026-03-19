További drasztikus drágulás jönne a kutakon, ha nem lenne a kormány intézkedése

Durván emelkedik mindkét üzemanyagfajta piaci ára: péntektől a benzin esetében a nagykereskedelmi bruttó ár 10, a dízelé pedig 17 forinttal kúszik feljebb – írja a Holtankoljak.hu.
Jelenleg (csütörtökön) a piaci átlagárak így állnak:
- a benzin piaci ára 662 forint,
- a dízelé pedig 712 forint.
A magyar autósokat megvédi a kormány
A kormány közelmúltban érvénybe lépett intézkedése azonban megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől, az emelkedő üzemanyagáraktól.
Tehát a magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkező autósok továbbra is az alábbi árakon tankolhatnak a hazai kutakon:
- 95-ös enzin: 595 forint
- Dízel: 615 forint.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!