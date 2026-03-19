További drasztikus drágulás jönne a kutakon, ha nem lenne a kormány intézkedése

Mindkét üzemanyagtípus esetében ismét többet kell fizetni a nem magyar forgalmival rendelkező autósoknak péntektől.

2026. 03. 19. 12:25
Durván emelkedik mindkét üzemanyagfajta piaci ára: péntektől a benzin esetében a nagykereskedelmi bruttó ár 10, a dízelé pedig 17 forinttal kúszik feljebb – írja a Holtankoljak.hu.

Jelenleg (csütörtökön) a piaci átlagárak így állnak:

  • a benzin piaci ára 662 forint,
  • a dízelé pedig 712 forint.

 

A magyar autósokat megvédi a kormány

A kormány közelmúltban érvénybe lépett intézkedése azonban megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől, az emelkedő üzemanyagáraktól. 

Tehát a magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkező autósok továbbra is az alábbi árakon tankolhatnak a hazai kutakon:

  • 95-ös enzin: 595 forint
  • Dízel: 615 forint. 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

