EU-csúcsBrüsszelsajtótájékozatóAntónio Costa

Üzenet Brüsszelből: meglepő nyilatkozatot tett António Costa az EU-csúcs előtt

Az EU-csúcs előtt António Costa elnök a sajtónak nyilatkozott a 2026. március 19–20-i Európai Tanács üléséről, ahol a versenyképesség, az energiakérdések és a nemzetközi helyzet került a középpontba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 11:49
António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)
António Costa arról beszélt, hogy 2026 a versenyképesség európai éve, ezért a vezetők most erre helyezik a hangsúlyt. Kiemelte, hogy a gazdasági versenyképesség erősítése elengedhetetlen a növekedéshez, a minőségi munkahelyek teremtéséhez és a stratégiai autonómia növeléséhez. Hozzátette, hogy előrelépést tesznek az „Egy Európa, egy piac” program megvalósításában, és a 28. rendszert, az úgynevezett EU Inc.-t jó első lépésnek nevezte – olvasható az Európai Tanács elnökének nyilatkozata a tanács oldalán.

Az EU-csúcs előtt António Costa elnök a sajtónak nyilatkozott (Fotó: AFP)

Elmondta azt is, hogy folytatni kell a munkát: integrálni kell az energia- és a távközlési szektort az egységes piacba, tovább kell vinni az egyszerűsítési programot, és növelni kell a beruházásokat az innovációban, különösen a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika területén. Hangsúlyozta a készségek fejlesztésének, az átképzésnek és az egész életen át tartó tanulásnak a fontosságát, valamint azt, hogy új, hosszú távú költségvetésre van szükség. 

Kiemelte az európai megtakarítások mozgósításának szerepét, és elengedhetetlennek nevezte a megtakarítási és beruházási unió létrehozását. Jelezte, hogy konkrét intézkedéseket fogadnak el konkrét ütemtervvel, hogy legkésőbb 2027 végéig megvalósítsák a célokat, több lépést pedig már az idei év végéig el kell fogadni.

Costa arról is beszélt, hogy az energia terén nehéz időszakot él meg Európa, amit kezelni kell. Az iráni konfliktus szerinte ismét rámutatott arra, hogy az energiaellátás kiszámíthatóságának és megbízhatóságának kulcsa a saját energiatermelés növelése, ami az autonómia, a függetlenség és az energiabiztonság alapja. 

Hangsúlyozta az energiaszerkezet átalakításának szükségességét, figyelembe véve a tagállamok eltérő helyzetét és az energiaigényes ágazatokat.

Kiemelte, hogy közösen kell cselekedni, és nemcsak a jelenlegi vállalatokat kell megvédeni, hanem a jövő generációk számára is élhető bolygót kell biztosítani. Hozzátette, hogy az energia egyben biztonságot is jelent, ezért saját energiatermelési kapacitásokat kell kiépíteni.

Végül arról beszélt, hogy találkoznak az ENSZ főtitkárával, António Guterresszel. 

Hangsúlyozta, hogy a multilaterális rendszer alapvető a nemzetközi, szabályokon alapuló rend fenntartásában, és ennek nincs alternatívája, mert az alternatíva az ukrajnai háború, a tisztességtelen kereskedelmi verseny, valamint más térségek szuverenitását fenyegető veszélyek. 

Kiemelte, hogy a stabilitás és a béke érdekében fenn kell tartani a nemzetközi jogot és a multilaterális rendszert. Hozzátette, hogy a találkozó fontos a közel-keleti helyzet, különösen Libanon miatt, valamint azért is, mert sürgős a nemzetközi közösség mozgósítása a gázai lakosság támogatására. Végül rámutatott, hogy az ukrajnai háború nem ért véget, a gázai helyzet továbbra is drámai, és mindezzel foglalkozni kell.

Borítókép: António Costa (Fotó: AFP)

Orbán Viktor az RTL-nek: Nincs ezen mit vizsgálgatni + videó

Brüsszeli EU-csúcs 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
