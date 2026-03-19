Üzenet Brüsszelből: meglepő nyilatkozatot tett António Costa az EU-csúcs előtt

Elmondta azt is, hogy folytatni kell a munkát: integrálni kell az energia- és a távközlési szektort az egységes piacba, tovább kell vinni az egyszerűsítési programot, és növelni kell a beruházásokat az innovációban, különösen a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika területén. Hangsúlyozta a készségek fejlesztésének, az átképzésnek és az egész életen át tartó tanulásnak a fontosságát, valamint azt, hogy új, hosszú távú költségvetésre van szükség.

Kiemelte az európai megtakarítások mozgósításának szerepét, és elengedhetetlennek nevezte a megtakarítási és beruházási unió létrehozását. Jelezte, hogy konkrét intézkedéseket fogadnak el konkrét ütemtervvel, hogy legkésőbb 2027 végéig megvalósítsák a célokat, több lépést pedig már az idei év végéig el kell fogadni.

Costa arról is beszélt, hogy az energia terén nehéz időszakot él meg Európa, amit kezelni kell. Az iráni konfliktus szerinte ismét rámutatott arra, hogy az energiaellátás kiszámíthatóságának és megbízhatóságának kulcsa a saját energiatermelés növelése, ami az autonómia, a függetlenség és az energiabiztonság alapja.