Belga miniszterelnök: Van B terv Orbán Viktor megkerülésére

Belga miniszterelnök: „Meg kell valósítani a hitelt”

Bart De Wever hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak a magyar ellenállás ellenére is előre kell haladnia a 90 milliárd eurós ukrajnai hitellel, mondván, a vezetőknek most végre kell hajtaniuk a már elfogadott döntéseket – írja a Politico.

„Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának „továbbra is pénzügyileg támogatnia kell Ukrajnát”.

De Wever arra is utalt, hogy létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, megerősítve, hogy van „B terv”, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni.