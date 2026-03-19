„Már a háború kezdete előtt is aggódtunk, és az árak túl magasak voltak. Ez a háború pedig … újabb áremelkedést okozott” – mondta a belga miniszterelnök, majd hozzátette: „Erre lesznek javaslataim … az ETS reformja kiemelt helyen szerepel a napirenden.”
Belga miniszterelnök: Van B terv Orbán Viktor megkerülésére
Bart De Wever arra figyelmeztetett, hogy az energiaárak újabb megugrása komoly veszélyt jelent Európára, miközben a brüsszeli EU-csúcson az ukrajnai támogatás kérdése áll a középpontban, és a belga miniszterelnök szerint a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani a 90 milliárd eurós hitelt. De Wever szerint létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni.
Ezzel az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerére (ETS) utal, amely a blokk szén-dioxid-kibocsátási kvótakereskedelmi rendszere.
Belga miniszterelnök: „Meg kell valósítani a hitelt”
Bart De Wever hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak a magyar ellenállás ellenére is előre kell haladnia a 90 milliárd eurós ukrajnai hitellel, mondván, a vezetőknek most végre kell hajtaniuk a már elfogadott döntéseket – írja a Politico.
„Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának „továbbra is pénzügyileg támogatnia kell Ukrajnát”.
De Wever arra is utalt, hogy létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, megerősítve, hogy van „B terv”, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni.
További Külföld híreink
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Brüsszelben zajlik az EU-csúcs, ahol az eredetileg tervezett versenyképességi kérdések helyett Ukrajna finanszírozása került a középpontba. A legnagyobb vita a 90 milliárd eurós hitel körül alakult ki, amelyet Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkol, mivel álláspontjuk szerint addig nem támogatható a csomag, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték ügye. Az Európai Unió vezetői ugyanakkor azon dolgoznak, hogy megoldást találjanak a helyzetre, akár a magyar vétó megkerülésével is, például alternatív finanszírozási formák révén, hogy biztosítani tudják Kijev további támogatását.
Borítókép: Bart De Wever (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
