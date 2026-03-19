Belga miniszterelnök: Van B terv Orbán Viktor megkerülésére

Bart De Wever arra figyelmeztetett, hogy az energiaárak újabb megugrása komoly veszélyt jelent Európára, miközben a brüsszeli EU-csúcson az ukrajnai támogatás kérdése áll a középpontban, és a belga miniszterelnök szerint a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani a 90 milliárd eurós hitelt. De Wever szerint létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 10:39
Bart De Wever belga miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Már a háború kezdete előtt is aggódtunk, és az árak túl magasak voltak. Ez a háború pedig … újabb áremelkedést okozott” – mondta a belga miniszterelnök, majd hozzátette: „Erre lesznek javaslataim … az ETS reformja kiemelt helyen szerepel a napirenden.”

Belga miniszterelnök szerint a magyar ellenállás ellenére is végre kell hajtani a 90 milliárd eurós hitelt (Fotó: AFP)

Ezzel az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerére (ETS) utal, amely a blokk szén-dioxid-kibocsátási kvótakereskedelmi rendszere.

Belga miniszterelnök: „Meg kell valósítani a hitelt”

Bart De Wever hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak a magyar ellenállás ellenére is előre kell haladnia a 90 milliárd eurós ukrajnai hitellel, mondván, a vezetőknek most végre kell hajtaniuk a már elfogadott döntéseket – írja a Politico.

„Meg kell valósítani a hitelt. Ez ilyen egyszerű” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Európának „továbbra is pénzügyileg támogatnia kell Ukrajnát”.

De Wever arra is utalt, hogy létezik egy tartalékmegoldás arra az esetre, ha Orbán Viktor nem járul hozzá a hitelhez, megerősítve, hogy van „B terv”, ugyanakkor hozzátette: „nem lenne bölcs” erről nyilvánosan beszélni.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Brüsszelben zajlik az EU-csúcs, ahol az eredetileg tervezett versenyképességi kérdések helyett Ukrajna finanszírozása került a középpontba. A legnagyobb vita a 90 milliárd eurós hitel körül alakult ki, amelyet Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkol, mivel álláspontjuk szerint addig nem támogatható a csomag, amíg nem rendeződik a Barátság kőolajvezeték ügye. Az Európai Unió vezetői ugyanakkor azon dolgoznak, hogy megoldást találjanak a helyzetre, akár a magyar vétó megkerülésével is, például alternatív finanszírozási formák révén, hogy biztosítani tudják Kijev további támogatását.

add-square Brüsszeli EU-csúcs

Brüsszeli EU-csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
