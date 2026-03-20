A brüsszeli csata után Orbán Viktor már a következő állomásra készül

Orbán Viktor állta a sarat Brüsszelben

A magyar kormányfő újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott. A brüsszeli ülés szünetében Orbán Viktor miniszterelnök értékelte a helyzetet, a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, a kormányfő azt válaszolta:

Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz; ha nincs olaj, nincs pénz.

Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek előző napi csúcstalálkozója után a brüsszeli Magyar Házban 2026. március 20-án