Feljelentést tett a legújabb tiszás hazugságkampány miatt Gulyás Gergely

A brüsszeli csata után Orbán Viktor már a következő állomásra készül

Új bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök a Facebookon: a brüsszeli csörte után sem lassít, már úton vannak haza. Orbán Viktor megállíthatatlan lendülettel folytatja a munkát, este Szentendrén találkozik támogatóival a Fő téren.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 13:57
A miniszterelnök a brüsszeli csörte után sem lassít Forrás: MTI
Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. Orbán Viktor állta a sarat, nem engedett a zsarolásnak, és támogatókra talált Giorgia Meloni olasz és Robert Fico szlovák kormányfő személyében is. A miniszterelnök most új bejegyzéssel jelentkezett, melyben tudatta, hogy már úton vannak haza, este pedig már Szentendrén találkozhatnak vele támogatói. A miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre.

Irány haza! Délután meló, este pedig találkozzunk Szentendrén a Fő téren! Gyertek el ti is!

– írta a bejegyzéshez a miniszterelnök.

 

Orbán Viktor állta a sarat Brüsszelben

A magyar kormányfő újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott. A brüsszeli ülés szünetében Orbán Viktor miniszterelnök értékelte a helyzetet, a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, a kormányfő azt válaszolta:

Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz; ha nincs olaj, nincs pénz.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek előző napi csúcstalálkozója után a brüsszeli Magyar Házban 2026. március 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

