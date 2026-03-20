A brüsszeli csata után Orbán Viktor már a következő állomásra készül

Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. Orbán Viktor állta a sarat, nem engedett a zsarolásnak, és támogatókra talált Giorgia Meloni olasz és Robert Fico szlovák kormányfő személyében is. A miniszterelnök most új bejegyzéssel jelentkezett, melyben tudatta, hogy már úton vannak haza, este pedig már Szentendrén találkozhatnak vele támogatói. A miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre.
Irány haza! Délután meló, este pedig találkozzunk Szentendrén a Fő téren! Gyertek el ti is!
– írta a bejegyzéshez a miniszterelnök.
