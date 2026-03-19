Éjszakába nyúló EU-csúcs: Orbán Viktor így állta a sarat Brüsszelben

A brüsszeli ülés szünetében Orbán Viktor miniszterelnök értékelte a helyzetet, a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, a kormányfő azt válaszolta:

Tartjuk a pozícióinkat. Ha van olaj, van pénz; ha nincs olaj, nincs pénz.

A magyar kormányfő újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti szóló zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott.

Orbán Viktor egy interjúban elárulta, hogy durva volt a helyzet a zárt ajtók mögött.

Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek

– mondta el a miniszterelnök.

Durva dolgokat mondtak. Nem mondom, hogy kiabáltak, de emelt hangon felszólítottak itt az erősek, hogy azonnal változtassuk meg az álláspontot, mert a magyar álláspont elfogadhatatlan

– idézte fel.

Orbán Viktor szerint azonban ezzel rosszkor és rossz helyen próbálkoztak, miután a magyar álláspont mögött az egész ország ott áll. – Az egész ország annyira mögötte van ennek a magyar álláspontnak, hogy hiába próbálnak engem itt zsarolni, az lehetetlen, amikor egy nemzeti egység van amögött az álláspont mögött, hogy az ukránok valójában zsarolnak bennünket, a zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a miniszterelnöknek az a dolga, hogy védje meg az országot – nyomatékosította a kormányfő.

Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel, ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

– mondta Orbán Viktor.

Majd kifejtette, hogy az uniós vezetők azzal próbálkoztak, hogy ez nem jogi kérdés, hanem politikai kérdés. A miniszterelnök szerint ebben tévednek. Hangsúlyozta, hogy ez részben jogi kérdés, mert ő védi a hazája jogait, másrészt pedig politikai kérdés, hogy egymással fair módon járjanak el. Hozzátette, hogy decemberben valóban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részvétele nélkül ez a hitel mehessen, de decemberben még nem vettek az ukránok minket olajblokád alá.

Brüsszel is küldött szakértőket Kijevbe, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, azonban ezzel kapcsolatban nagy a bizonytalanság.

Orbán Viktor kitért rá, hogy erről mindenki mondott valamit, de senki nem tudja, mi a helyzet. Most akkor van bizottság vagy nincs, az hol van, odaengedték-e őket – sorolta. Hangsúlyozta, hogy ez a körülmény nem játszott szerepet a délután során.