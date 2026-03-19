Robert Ficoválasztási beavatkozásBrüsszelBarátság kőolajvezetékZelenszkij

Fico nem hátrál: a szlovák kormány további intézkedéseket fontolgat Ukrajnával szemben

Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés tovább folytatja a szándékos károkozást Szlovákia gazdaságának – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-platformján közzétett videóbejegyzésében csütörtökön. Fico kijelentette: az adott körülményekre tekintettel elutasította az Ukrajna támogatását megerősítő záródokumentum jóváhagyását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 21:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Fico a felvételen a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozó történéseiről és az ott ismertetett szlovák álláspontról számolt be. Elmondta: az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem.

Fico szerint Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a magyar választásokba
Elmondta: brüsszeli felszólalásában tájékoztatott arról, hogy 

Szlovákia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a tranzit leállításáról hozott egyoldalú döntése miatt kénytelen volt kőolaj-szükséghelyzetet bevezetni.

Rámutatott: az érvényes uniós megállapodások értelmében Szlovákiának és Magyarországnak 2027 végéig joga van orosz kőolaj beszerzésére a Barátság kőolajvezetéken és tengeri úton egyaránt. Mint mondta, hangot adott azon meggyőződésének is, hogy az ukrán kőolajtranzit megújításának folytonos elodázásával 

Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából.

Kiemelte: António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette:

Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: az adott körülményekre tekintettel elutasította az Ukrajna támogatását megerősítő záródokumentum jóváhagyását. Kifejtette: ez a döntése azt az álláspontot tükrözi, hogy 

az EU és Ukrajna, illetve Szlovákia és Ukrajna közötti kapcsolatok nem épülhetnek egyoldalúságra, arra, hogy egyrészről mindenkori kötelesség legyen kielégíteni Zelenszkij igényeit,

és közben el kellene fogadni a tisztelet hiányát és az ukrán elnöknek azokat a döntéseit, amelyekkel szándékosan kárt okoz uniós tagországok gazdasági érdekeinek.

 

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
