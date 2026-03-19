Fico nem hátrál: a szlovák kormány további intézkedéseket fontolgat Ukrajnával szemben

Robert Fico a felvételen a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozó történéseiről és az ott ismertetett szlovák álláspontról számolt be. Elmondta: az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette: ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem.
Elmondta: brüsszeli felszólalásában tájékoztatott arról, hogy
Szlovákia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a tranzit leállításáról hozott egyoldalú döntése miatt kénytelen volt kőolaj-szükséghelyzetet bevezetni.
