Itt a bizonyíték, hogy Brüsszel beavatkozik a választásokba

Uniós jogszabály aktiválásával és „tényellenőrök” bevetésével hallgattatná el Brüsszel a vele szemben kritikus hangokat.

Forrás: MTI2026. 03. 19. 15:23
Hivatalos: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba, és Magyar Pétert támogatja – közölte Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója a csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: AFP

Orbán Balázs felidézte: Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja.

Ugyanis kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő, „dezinformáció elleni” együttműködést. 

A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat.

Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a külföldi beavatkozás vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására – írta.

„Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, vagyis ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal” – tette hozzá.

Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!

 – írta Orbán Balázs.

 

Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
