Itt a bizonyíték, hogy Brüsszel beavatkozik a választásokba

Hivatalos: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba, és Magyar Pétert támogatja – közölte Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója a csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs felidézte: Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja.

Ugyanis kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő, „dezinformáció elleni” együttműködést.

A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat.

Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a külföldi beavatkozás vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására – írta.

„Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, vagyis ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal” – tette hozzá.

Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!

– írta Orbán Balázs.