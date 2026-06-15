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Megjelent az OTP ingatlanos értéktérképe – ezt kell tudni a lakáspiac tavalyi évéről

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Országosan egyaránt közel húszszázalékos forgalom- és árnövekedést mértek a lakóingatlanok piacán 2025-ben. Idén visszafogottabb, nyugodtabb működés mellett fékeződő drágulást és nagyjából a tavalyihoz hasonló tranzakciószámot várnak az OTP elemzői. Mindeközben az Otthon start program minden tényezőt érintve rányomta bélyegét a lakáspiacra, hatása némely esetben hosszú távú lehet – áll a tavalyi év forgalmi adatait feldolgozó legfrissebb OTP lakóingatlan értéktérkép elemzésben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 10:09
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
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A vármegyeszékhelyek ársorrendjének élén Debrecen (988 ezer) őrzi előnyét a Győr, Szeged, Veszprém és Székesfehérvár négyeshez képest (833-880 ezer). A sor másik végén változatlanul Salgótarján áll 273 ezer forint/négyzetméter átlagértékkel – sorolja az adatokat Valkó Dávid.

A szeptemberben indult Otthon start program súlyát mutatja, hogy az MNB adatai szerint az első hat hónapban Budapesten a tranzakciók 52 százalékát, a vármegyei jogú városokban 34 százalékát, más városokban 37 százalékot, a községekben 27 százalékát finanszírozta. Nagyobb szerepe a drágább vidéki térségekben és az olcsóbb budapesti kerületekben volt. Az ingatlankeresések száma tavaly ősszel erősen megugrott, majd idén év elején újabb hullám következett, ám a Zenga.hu ingatlanhirdetési portál áprilisban már komoly visszaesést mért. A keresések összetétele is változott: az első szakaszban a lakások, később inkább a családi házak iránt nőtt az érdeklődés. A kínálatban hasonló folyamatok látszanak: januártól ismét bővült a hirdetések száma, amit az élénkülő eladási kedv és a választási bizonytalanság is támogatott. Budapesten az országosnál erősebb kínálatnövekedés mögött a gyengülő kereslet és a lassabb értékesítés áll, amit a magas árak is erősítenek. Emellett áprilisban a panelkínálat 67 százalékkal haladta meg a 2025-ös átlagot, ami az árak elviselhető szint fölé emelkedésére utal.

A tavalyi második félévi élénkülés után 2026 első negyedévében az MNB már két számjegyű forgalomcsökkenést becsül.

Az Otthon start program hatása a bérleti piacon is látszik: a kedvező hitellehetőség miatti vásárlások csökkentik a keresletet, miközben a kínálat bővül, így a bérleti díjak növekedése megállt, a bérleti hozamok pedig csökkennek. Ezzel párhuzamosan – az elsőlakás-vásárlók arányának növekedése mellett – a befektetők visszaszorultak, és rövid távon ez nem változik. Az OTP Ingatlanpont szerint az értékesítési idők összességében rövidülnek, ugyanakkor az alku mértéke az Otthon start program indulásakor tapasztalt szűkülés után a forgalom visszaesésével idénre ismét nőtt.

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