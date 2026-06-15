Halálos rakéta- és dróntámadás érte Kijevet

A legsúlyosabb károk az Obolonyi, a Sevcsenkói, a Darnicjai és a Szolomjanszkij kerületekben keletkeztek. Egy 25 emeletes lakóházat közvetlen találat ért, több helyen tűz ütött ki, piacok, üzletek és raktárak gyulladtak ki. Több épületben emeletek omlottak be.
Kijev egy része áram nélkül maradt
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a sérültek között gyermek és várandós nő is van, több ember állapota válságos. A mentőszolgálatok egész éjszaka dolgoztak a romok között.
A támadás következtében az északi városrészekben mintegy 140 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miután megrongálódtak az elektromos vezetékek.
A kijevi katonai közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko szerint több mint negyven helyszínen keletkeztek kisebb-nagyobb károk. A hatóságok arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg továbbra is a civil infrastruktúra elleni terror taktikáját alkalmazza.
Az ukrán légierő korábban jelezte, hogy több dróncsoport közeledik Kijev felé Brovari irányából. A légiriadót a főváros mellett több ukrán régióban is elrendelték.
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