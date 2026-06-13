Putyin további csapásokat ígért, Ukrajna emeli a katonák zsoldját – a béke továbbra is távolinak tűnik + videó

Aftermath of this morning's Russian Geran-2 drone strikes on Mykolaiv City.



The city has come under attack by Gerans twice in the last 20 hours. pic.twitter.com/w9FPw5zUbv — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 12, 2026

A támadások Herszon térségét sem kerülték el: egy 63 éves nő megsérült.

Találat érte a Kijev megyei Boriszpil, valamint Poltava környékének egyes ipari és infrastrukturális létesítményeit is.

Az ukrán légierő közlése szerint 102 drónt sikerült hatástalanítani, ennek ellenére több helyszínről is becsapódásokat jelentettek – számolt be róla a Kyiv Independent.

This morning, the russian barbarians attacked Kherson 😡! A cargo minibus and four trade kiosks in the market area caught fire 😡! Luckily no casualties! @IntlCrimCourt #RussiaTerroristState pic.twitter.com/XWFFXJRJQa — Clown (@DanaSLJL) June 12, 2026

Ukrajna újabb nagy hatótávolságú dróntámadást hajtott végre Oroszország területén

Az ukrán drónok ezúttal Tatárföldet is célba vették, amely több mint ezer kilométerre fekszik a frontvonaltól. Találat ért egy társasházat is, ahol négy ember megsérült, a lakókat pedig biztonsági okokból kitelepítették. Sajtóértesülések szerint

Nyizsnyekamszkban egy olajipari létesítménynél is tűz ütött ki.

Ukraine’s SOF Strikes Major Oil Refinery in russia’s Tatarstan



SOF deep-strike units struck the Taneko oil refinery in russia’s Tatarstan region overnight on June 12. Thread: pic.twitter.com/CPaT3hiMFO — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) June 12, 2026

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint egy vállalat telephelyén keletkeztek károk a támadás következtében.

Ukrainian attack on Tolyattikauchuk plant in Samara region of Russia.



It produces synthetic rubber for the tire industry, rubber products, and high-octane fuel additives for the Russian military equipment. pic.twitter.com/yrlEVn54WI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 12, 2026

Az ukrán támadások Belgorod és Brjanszk térségét is érintették. Belgorod megyében egy autóbuszt talált el egy drón, a támadásban egy nő életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek.

A Brjanszki területen egy benzinkút ellen hajtottak végre csapást, amelyben hét ember sérült meg.

Az oroszok elfoglaltak egy települést

Az orosz védelmi minisztérium pénteken azt közölte, hogy csapatai elfoglalták a donyecki régióban található Prijut települést.