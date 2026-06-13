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Putyin további csapásokat ígért, Ukrajna emeli a katonák zsoldját – a béke továbbra is távolinak tűnik + videó

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A béke továbbra is távolinak tűnik. Oroszország 117 drónt indított ukrajnai célpontok ellen, miközben Kijev Tatárföldön, a szamarai régióban, valamint Belgorod és Brjanszk térségében hajtott végre támadásokat. Mindkét fél újabb bejelentéseket tett: Kijev a katonák juttatásainak emeléséről döntött, Moszkva pedig további támadásokat helyezett kilátásba.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 3:55
A béke továbbra is távolinak tűnik Forrás: AFP
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A dél-ukrajnai Mikolajivban több civil is megsérült a támadások során, közülük öt embert kórházba kellett szállítani. A becsapódások lakóházakban, járművekben és közlekedési infrastruktúrában is károkat okoztak.

A támadások Herszon térségét sem kerülték el: egy 63 éves nő megsérült. 

Találat érte a Kijev megyei Boriszpil, valamint Poltava környékének egyes ipari és infrastrukturális létesítményeit is. 

Az ukrán légierő közlése szerint 102 drónt sikerült hatástalanítani, ennek ellenére több helyszínről is becsapódásokat jelentettek – számolt be róla a Kyiv Independent.

Ukrajna újabb nagy hatótávolságú dróntámadást hajtott végre Oroszország területén

Az ukrán drónok ezúttal Tatárföldet is célba vették, amely több mint ezer kilométerre fekszik a frontvonaltól. Találat ért egy társasházat is, ahol négy ember megsérült, a lakókat pedig biztonsági okokból kitelepítették. Sajtóértesülések szerint 

Nyizsnyekamszkban egy olajipari létesítménynél is tűz ütött ki.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint egy vállalat telephelyén keletkeztek károk a támadás következtében.

Az ukrán támadások Belgorod és Brjanszk térségét is érintették. Belgorod megyében egy autóbuszt talált el egy drón, a támadásban egy nő életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek.

A Brjanszki területen egy benzinkút ellen hajtottak végre csapást, amelyben hét ember sérült meg.

Az oroszok elfoglaltak egy települést

Az orosz védelmi minisztérium pénteken azt közölte, hogy csapatai elfoglalták a donyecki régióban található Prijut települést. 

Zelenszkij emeli a katonák juttatásait

Volodimir Zelenszkij új intézkedéseket jelentett be a katonák javadalmazásával kapcsolatban. Az ukrán elnök közlése szerint 

  • a hátországban szolgálók legalább 30 ezer hrivnyás illetményre számíthatnak, míg 
  • a frontvonalban harcolók átlagos havi juttatása akár a 300 ezer hrivnyát is elérheti. 

Hangsúlyozta, hogy az állam rendelkezik a szükséges forrásokkal, ugyanakkor a harci feladatok mennyisége továbbra is hatással lesz a kifizetésekre. Az államfő arról is beszélt, hogy átalakítják a szerződéses szolgálat feltételeit, egyszerűbbé teszik az áthelyezéseket, és magasabb juttatásban részesítik az egységparancsnokokat. Emellett több külföldi önkéntest is szeretnének bevonni a hadseregbe. A közösségi oldalán Zelenszkij azt írta, hogy a döntések a katonai és kormányzati vezetőkkel folytatott egyeztetések után születtek meg. 

Közben az ukrán parlament elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amely további pénzügyi forrásokat biztosít a védelmi kiadások számára.

Moszkvának válaszolnia kell

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat. Az orosz elnök Oroszország Napja alkalmából, a Kremlben tartott rendezvényen beszélt erről. Putyin úgy fogalmazott, hogy 

a NATO-tagállamok egyre aktívabban támogatják Ukrajnát, miközben Kijev dróntámadásokkal próbál károkat okozni Oroszországnak. 

Szerinte Moszkvának erre reagálnia kell. Az orosz elnök arról is beszélt, hogy új műholdas rendszert fejlesztenek a harci drónok irányítására, emellett mesterséges intelligenciával működő drónok fejlesztése is folyamatban van.

Kijev újabb milliárdokat kér

Lapunk arról is beszámolt, hogy újabb húszmilliárd dollárnyi támogatást kér Ukrajna nyugati szövetségeseitől annak érdekében, hogy tovább fokozhassa az Oroszország elleni katonai műveleteket. Az igényt június 18-án terjesztik elő a Ramstein-formátum következő ülésén, ahol Ukrajna szövetségesei a katonai és pénzügyi támogatás összehangolásáról tárgyalnak. Az ügyet az ukrán kormány több tagja, köztük Mihajlo Fedorov védelmi miniszter vetette fel Norvégia, Svédország, Németország és Kanada képviselőivel folytatott egyeztetéseken.

A tervek szerint az egyes szövetséges országoknak két és hatmilliárd dollár közötti összeget kellene biztosítaniuk támogatás vagy hitel formájában.

A téma várhatóan kiemelt szerepet kap a NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján is, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén részt vesz.

Az előző napi összefoglalónkat az orosz–ukrán háború fejleményeiről IDE KATTINTVA olvashatja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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