Több mint kétszáz drónt és rakétát vetett be az orosz hadsereg

A dél-ukrajnai Herszonban egy civil meghalt, hárman pedig megsebesültek a Korabelnij kerületet, illetve a város központi részét péntekre virradóra ért orosz dróntámadás következtében – jelentette a városi katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség – írta az MTI.

A Kijev megyei Brovari járásban egy élelmiszeripari üzemet ért orosz dróncsapás legalább egy ember életét követelte, négyen pedig megsebesültek

– közölte Mikola Kalasnik, a Kijevi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Telegramon. A vállalat irodaépületében tűz dúl, a szerkezetek részben megsemmisültek, az épületben emberek lehetnek – tette hozzá a megyevezető.