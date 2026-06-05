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Több mint kétszáz drónt és rakétát vetett be az orosz hadsereg

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Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legkevesebb két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 05. 12:51
Dróntámadás ért egy boltot Ukrajnában - képünk illusztráció Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV Forrás: NurPhoto
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A dél-ukrajnai Herszonban egy civil meghalt, hárman pedig megsebesültek a Korabelnij kerületet, illetve a város központi részét péntekre virradóra ért orosz dróntámadás következtében – jelentette a városi katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség – írta az MTI.

A Kijev megyei Brovari járásban egy élelmiszeripari üzemet ért orosz dróncsapás legalább egy ember életét követelte, négyen pedig megsebesültek

 – közölte Mikola Kalasnik, a Kijevi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Telegramon. A vállalat irodaépületében tűz dúl, a szerkezetek részben megsemmisültek, az épületben emberek lehetnek – tette hozzá a megyevezető.

Kijev megye katonai kormányzója később arról tájékoztatott, hogy a halálos áldozatok száma négyre, a sebesülteké pedig hétre nőtt, további két embert még keresnek a katasztrófavédők, információik szerint még két ember lehet a romok alatt.

A Szumi megyét ért légitámadás következtében öt ember, köztük három gyerek sebesült meg Konotop, valamint Bilopilja városban, a dróncsapások több családi házat megrongáltak – jelentette az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Telegramon.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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