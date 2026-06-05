Meghátrált Brüsszel, Meloni kiharcolta a könnyítést

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Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kitartó tárgyalásainak eredményeként enyhült a brüsszeli szigor. Az Európai Bizottság jóváhagyta Róma kérelmét, amely nagyobb költségvetési mozgásteret biztosít Olaszországnak az energiaválság és a magas energiaárak kezelésére. Az engedmény mellé ugyanakkor Brüsszel határozott takarékossági elvárásokat is megfogalmazott.

Jánosi Dalma
2026. 06. 05. 12:18
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: AFP
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Brüsszel ugyan engedett a szigorú költségvetési szabályokból, de egyúttal takarékosságra intette Rómát. 

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke hangsúlyozta, hogy az energiatámogatásoknak kizárólag átmeneti és célzott jellegűeknek szabad lenniük. Az EU emellett bírálta az üzemanyagok jövedéki adójának általános csökkentését is, mivel álláspontja szerint az intézkedés sem gazdasági, sem társadalmi szempontból nem kellően hatékony, és jelentős költségvetési terhet jelent.

A bizottság az energiatámogatásokon túl az olasz gazdaság régóta fennálló strukturális problémáinak kezelését is sürgeti. Brüsszel szerint az olasz adórendszer túlzott terheket ró a legálisan foglalkoztatott munkavállalókra, és az adóelkerülés továbbra is súlyos problémát jelent. Az Európai Bizottság a szociális helyzet miatt is aggodalmát fejezte ki, rámutatva arra, hogy a mélyszegénység történelmi csúcsra emelkedett Olaszországban: a családok 8,4 százalékát, a gyermekek 14 százalékát érinti. Brüsszel hat kiemelt területen vár előrelépést Rómától: a költségvetési hiány csökkentésében, a helyreállítási alapok felhasználásának felgyorsításában, a kutatás és innováció ösztönzésében, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformjában, az energetikai átállás felgyorsításában, valamint a társadalmi feszültségek kezelésében.

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter kiemelte, hogy Brüsszel egy hosszú és komoly szakmai munka eredményeként fogadta el az olasz javaslatokat. Giorgia Meloni miniszterelnök rendkívül fontos, sokak által lehetetlennek hitt eredményként értékelte a brüsszeli szigor enyhülését. 

– Az Európai Bizottság helyet adott Olaszország kérelmének, és nagyobb költségvetési mozgásteret biztosít számunkra, hogy kormányunk hatékonyabban kezelhesse az energiaválságot – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán. 

Ez a döntés lehetővé teszi, hogy 14 milliárd eurót fordítsunk a megemelkedett energiaárak okozta gazdasági sokk enyhítésére, kézzelfogható támogatást nyújtva a nehéz helyzetbe került családoknak és az energia-intenzív vállalatoknak. A napokban levélben fordultam Ursula von der Leyenhez, amelyben rámutattam: a növekvő védelmi kiadások mellett az elszabaduló energiaárak miatt is szükség lehet az államadósság átmeneti növekedésének elfogadására

 – tette hozzá Meloni. 

Ahogy fogalmazott, a megállapodás olyan kimagasló eredmény, amelyet sokan korábban elérhetetlennek tartottak. A kormányfő szerint a brüsszeli szigor megtörése egyértelműen bizonyítja, hogy Olaszország meghatározó és iránymutató szerepet játszik az európai döntéshozatalban.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

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