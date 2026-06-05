Meghátrált Brüsszel, Meloni kiharcolta a könnyítést

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter kiemelte, hogy Brüsszel egy hosszú és komoly szakmai munka eredményeként fogadta el az olasz javaslatokat. Giorgia Meloni miniszterelnök rendkívül fontos, sokak által lehetetlennek hitt eredményként értékelte a brüsszeli szigor enyhülését.

– Az Európai Bizottság helyet adott Olaszország kérelmének, és nagyobb költségvetési mozgásteret biztosít számunkra, hogy kormányunk hatékonyabban kezelhesse az energiaválságot – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Ez a döntés lehetővé teszi, hogy 14 milliárd eurót fordítsunk a megemelkedett energiaárak okozta gazdasági sokk enyhítésére, kézzelfogható támogatást nyújtva a nehéz helyzetbe került családoknak és az energia-intenzív vállalatoknak. A napokban levélben fordultam Ursula von der Leyenhez, amelyben rámutattam: a növekvő védelmi kiadások mellett az elszabaduló energiaárak miatt is szükség lehet az államadósság átmeneti növekedésének elfogadására

– tette hozzá Meloni.

Ahogy fogalmazott, a megállapodás olyan kimagasló eredmény, amelyet sokan korábban elérhetetlennek tartottak. A kormányfő szerint a brüsszeli szigor megtörése egyértelműen bizonyítja, hogy Olaszország meghatározó és iránymutató szerepet játszik az európai döntéshozatalban.