Meghátrált Brüsszel, Meloni kiharcolta a könnyítést

Brüsszel ugyan engedett a szigorú költségvetési szabályokból, de egyúttal takarékosságra intette Rómát.
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke hangsúlyozta, hogy az energiatámogatásoknak kizárólag átmeneti és célzott jellegűeknek szabad lenniük. Az EU emellett bírálta az üzemanyagok jövedéki adójának általános csökkentését is, mivel álláspontja szerint az intézkedés sem gazdasági, sem társadalmi szempontból nem kellően hatékony, és jelentős költségvetési terhet jelent.
A bizottság az energiatámogatásokon túl az olasz gazdaság régóta fennálló strukturális problémáinak kezelését is sürgeti. Brüsszel szerint az olasz adórendszer túlzott terheket ró a legálisan foglalkoztatott munkavállalókra, és az adóelkerülés továbbra is súlyos problémát jelent. Az Európai Bizottság a szociális helyzet miatt is aggodalmát fejezte ki, rámutatva arra, hogy a mélyszegénység történelmi csúcsra emelkedett Olaszországban: a családok 8,4 százalékát, a gyermekek 14 százalékát érinti. Brüsszel hat kiemelt területen vár előrelépést Rómától: a költségvetési hiány csökkentésében, a helyreállítási alapok felhasználásának felgyorsításában, a kutatás és innováció ösztönzésében, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformjában, az energetikai átállás felgyorsításában, valamint a társadalmi feszültségek kezelésében.
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