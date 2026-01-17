Klicsko drámai kijelentést tett, hagyják el az emberek Kijevet

Kijev jelenleg csak körülbelül feleannyi villamos energiával rendelkezik, amennyire normál működéséhez szüksége lenne – mondta Vitalij Klicsko polgármester a Reutersnek adott interjúban. A 3,6 milliós lakosságú ukrán fővárosnak 1700 megawatt teljesítményre lenne szüksége a szolgáltatások fenntartásához, de a háború alatt felhalmozódott károk és az újabb orosz támadások miatt most súlyos energiaválsággal küzd.

Vitalij Klicsko polgármester (Fotó: AFP)

Klicsko vészjósló kijelentést tett

Klicsko szerint ez a legsúlyosabb kihívás a közel négy éve tartó orosz invázió óta, és a város történetében először fordult elő, hogy ilyen kemény fagyok közepette – éjszakánként -17 Celsius-fok körüli minimumokkal – a város nagy része fűtés nélkül maradt, miközben hatalmas áramhiány alakult ki.

Sok kijevi lakos naponta 18–20 órát tölt áram nélkül, az ország pedig energiavészhelyzetet hirdetett ki a héten.

A dermesztő hideg, az ónos eső és a hó tovább nehezíti a helyzetet. A nemzetközi partnerek gyorsan szállítottak plusz generátorokat, a javítócsapatok pedig éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a fűtést. Egy múlt heti orosz csapás után 6000 lakóépületben szakadt meg a fűtés, jelenleg még körülbelül 100 épületben nincs.