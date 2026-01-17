Rendkívüli

Miskolcon lesz az év első háborúellenes gyűlése + videó

klicskokijevorosz-ukrán háborúfűtés

Klicsko drámai kijelentést tett, hagyják el az emberek Kijevet

Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijevben most a legsúlyosabb energiaválság van a háború kezdete óta: a városnak mindössze feleannyi villamos energiája van, mint amennyi normál működéséhez szükséges, sok kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradásokkal és fűtés nélkül kell túlélni a -17 Celsius-fokos éjszakákat. A nemzetközi segítség és az éjjel-nappali javítások ellenére a helyzet rendkívül nehéz. Klicsko a lakosokat is a távozásra kéri, hogy enyhítse az infrastruktúra terhelését.

Kozma Zoltán
2026. 01. 17. 8:10
Áram és fűtés nélkül maradtak Kijevben (Fotó: AFP)
Áram és fűtés nélkül maradtak Kijevben (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kijev jelenleg csak körülbelül feleannyi villamos energiával rendelkezik, amennyire normál működéséhez szüksége lenne – mondta Vitalij Klicsko polgármester a Reutersnek adott interjúban. A 3,6 milliós lakosságú ukrán fővárosnak 1700 megawatt teljesítményre lenne szüksége a szolgáltatások fenntartásához, de a háború alatt felhalmozódott károk és az újabb orosz támadások miatt most súlyos energiaválsággal küzd. 

Vitalij Klicsko polgármester (Fotó: AFP)
Vitalij Klicsko polgármester (Fotó: AFP)

Klicsko vészjósló kijelentést tett

Klicsko szerint ez a legsúlyosabb kihívás a közel négy éve tartó orosz invázió óta, és a város történetében először fordult elő, hogy ilyen kemény fagyok közepette – éjszakánként -17 Celsius-fok körüli minimumokkal – a város nagy része fűtés nélkül maradt, miközben hatalmas áramhiány alakult ki. 

Sok kijevi lakos naponta 18–20 órát tölt áram nélkül, az ország pedig energiavészhelyzetet hirdetett ki a héten.

A dermesztő hideg, az ónos eső és a hó tovább nehezíti a helyzetet. A nemzetközi partnerek gyorsan szállítottak plusz generátorokat, a javítócsapatok pedig éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a fűtést. Egy múlt heti orosz csapás után 6000 lakóépületben szakadt meg a fűtés, jelenleg még körülbelül 100 épületben nincs. 

Városunk történetében először fordult elő, hogy ilyen súlyos fagyok közepette a város nagy része fűtés nélkül maradt, és hatalmas áramhiány alakult ki

 – mondta Klicsko, a korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok egy interjúban Kijev szívében található irodájában.

A város mintegy 1300 fűtött pontot nyitott meg a lakosok számára, egyes kerületekben mini hőerőműveket telepítenek a decentralizált ellátás érdekében, a generátorok pedig elsősorban a vízellátást, a kórházakat, óvodákat és más kritikus infrastruktúrát tartják életben – ehhez napi körülbelül 300 tonna üzemanyagra van szükség.

Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy ha tehetik, hagyják el a várost, ezzel is enyhítve az infrastruktúra terhelését. 

Az iskolák meghosszabbították a téli szünetet, sok cég átállt távmunkára. A polgármester hangsúlyozta, hogy a hatóságok eltökéltek a teljes fűtéshelyreállítás mellett, és felkészülnek az esetleges újabb orosz légicsapásokra is. Mint fogalmazott, ez a tél nehéz lesz, de ők mindent megtesznek, ami lehetséges és lehetetlen.

Borítókép: Áram és fűtés nélkül maradtak Kijevben (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Döbbenet: a felrobbanó drón sem állította meg az ukrán utcaseprőt + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekszuverenista világrend

Jogtiprás a Le Pen elleni hajtóvadászat

Sümeghi Lóránt avatarja

Célkeresztben a szuverenisták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu