Orbán Viktor: A háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk

Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés. Hogy miért? Mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A magyar miniszterelnök kiemelte:

Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát – „ameddig csak kell”. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – „békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona – újraindították a sorkatonaságot.

Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk – tette hozzá a kormányfő.

Miskolcon és Ózdon. Alsózsolcán és Szikszón. Szerencsen és Kazincbarcikán. Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)