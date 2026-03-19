Donald Trump amerikai elnök nemrég egy hosszú bejegyzést tett közzé a Truth Socialön az izraeli támadásról, amelyet szerda este hajtottak végre Irán dél-parszi gázmezője ellen. A csapásra válaszul Irán megtámadta Katarban a Ras Laffan ipari térséget, ahol a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz- (LNG) feldolgozó létesítménye található – írja az Origo.
Óriási a feszültség: Trump brutális megtorlással fenyegette Iránt + videó
Izrael csapást mért Irán dél-parszi gázmezőjére, amelyre válaszul Teherán Katar egyik kiemelt jelentőségű energetikai létesítményét támadta meg. Donald Trump közlése szerint az Egyesült Államoknak nem volt tudomása az izraeli műveletről, ugyanakkor határozott megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán ismét Katart támadná meg.
„A Közel-Keleten történtek miatti dühből” Izrael „erőszakosan csapott le” – írja Trump.
Majd így folytatja: az Egyesült Államoknak semmilyen tudomása nem volt erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem vett részt benne, sőt arról sem volt tudomása, hogy ez be fog következni.
Trump szerint Irán ezt nem tudta, de a Katar Ras Laffan elleni válaszcsapásai indokolatlanok és igazságtalanok voltak – írja a BBC.
Trump nagybetűkkel írja, hogy Izrael nem fogja újra megtámadni Irán dél-parszi gázmezőjét, „kivéve, ha Irán meggondolatlanul úgy dönt, hogy egy másik ártatlan nemzetet támad meg”, amely jelen esetben Katar volt.
Ha Irán ismét csapást mér Katarra, Trump azzal fenyeget, hogy az Egyesült Államok hatalmas erővel és olyan mértékben semmisíti meg a teljes gázmezőt, amilyet Irán még soha nem látott vagy tapasztalt.
Hozzáteszi, hogy nem szeretné engedélyezni az erőszak és pusztítás ilyen szintjét Iránra gyakorolt hosszú távú következmények miatt, de ha Katar LNG-létesítményeit ismét támadás éri, nem fog habozni megtenni.
Borítókép: Irán dél-parszi földgázmezője (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
