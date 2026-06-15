Gulyás Gergely: Az RTL kihagyta a legfontosabb részletet a repülőutam történetéből + videó

A repülőgép-bérléssel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a kiválasztott cégről nem ő döntött. „Cégről természetesen nemhogy nem tudhattam, hanem sem eddig, sem ezt követően senki nem fog cégekről dönteni, mert úgy tudom, hogy ilyenkor egy beszerzési eljárást folytat le a minisztérium.

Bekér több ajánlatot, és a legolcsóbbat fogadja el

– fogalmazott.

A politikus szerint a nyilvánosság akkor tud megalapozott véleményt alkotni, ha nem csupán egyetlen kiragadott esetet, hanem annak előzményeit és körülményeit is megismerheti.

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